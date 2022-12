Maurizio Oreggia rieletto Segretario Generale della Fiom Cgil Lecco

XXI Congresso della Fiom Cgil Lecco

“Aumentare la nostra capacità comunicativa per informare i lavoratori”

LECCO – XXI Congresso della Fiom Cgil Lecco, mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, presso l’Hotel NH Pontevecchio di Lecco. Con 55 voti favorevoli e un astenuto, l’Assemblea Generale eletta durante i lavori congressuali ha riconfermato Maurizio Oreggia come Segretario Generale di categoria.

“Il Congresso è un momento di grande importanza per la nostra organizzazione, perché rappresenta il punto finale di un percorso democratico e partecipativo che ha coinvolto più di 4000 nostri iscritti, attraverso oltre 500 assemblee di base tenutesi in più di 200 luoghi di lavoro – dichiara Oreggia -. Uno degli obiettivi dei prossimi quattro anni sarà quello di aumentare la nostra capacità comunicativa per informare i lavoratori in merito agli importanti risultati che otteniamo con la contrattazione, poiché molti di essi sono ancora all’oscuro di quelli che sono i loro diritti. Nei periodi più duri della pandemia abbiamo intercettato molte aziende i cui dipendenti non erano mai entrati in contatto con il sindacato; sarà nostro impegno estendere anche in questi luoghi di lavoro la contrattazione, che è il principale mezzo attraverso cui migliorare le condizioni di vita dei lavoratori”.