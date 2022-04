Meccatronica, gli studenti del Fiocchi a lezione con Sandvik-Coromant

Giornata di approfondimento per gli alunni del corso di meccatronica dell’Istituto Fiocchi

Incontro con il Training Specialist di Sandvik-Coromant

LECCO – Mercoledì all’istituto Fiocchi di Lecco, si è svolto un importante incontro di formazione che ha visto coinvolte le classi quinte dell’indirizzo IP Produzioni meccaniche e il primo anno del corso ITS Meccatronica.

Gli allievi hanno potuto partecipare ad una giornata di approfondimento sul tema degli utensili per macchine ad asportazione di truciolo, grazie alla partecipazione del dott. Alberto Caputo, Training Specialist di Sandvik-Coromant, azienda leader mondiale nel settore.

L’iniziativa, coordinata da prof. Marco Vignoli, docente di discipline meccaniche dell’IIS Fiocchi e tutor del corso ITS, ha permesso agli allievi di confrontarsi su tematiche strettamente correlate ai relativi indirizzi di studio, di fondamentale rilevanza per le aziende meccaniche che caratterizzano il tessuto produttivo del nostro territorio e non solo.

Nella fase mattutina, dialogando con il referente della nota azienda, i ragazzi hanno potuto approfondire il tema della scelta degli inserti per il taglio e relativi portainserti, attraverso l’impostazione di tutta una serie di filtri previsti dal potente strumento Tool Guide, integrando ciò che studiano in aula e in laboratorio durante le normali attività curricolari. Il dialogo con il tecnico aziendale, fatto di interventi, domande e sollecitazioni sui diversi aspetti dell’incontro, ha visto tutti gli allievi interessati e partecipi.

Nel pomeriggio la platea si è ristretta ai soli studenti del corso ITS e con loro il dott. Caputo è entrato nello specifico di alcune tematiche: la definizione dei parametri di taglio per tornitura e fresatura e le più recenti strategie di lavorazione da adottare.

“La competitività delle imprese del nostro territorio e, più in generale, delle imprese italiane è strettamente correlata al miglioramento costante della qualità dei processi produttivi e al contemporaneo aumento degli indici di produttività. Perché ciò sia possibile, occorre intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e la scuola: oggi, grazie all’intervento del tecnico Sandvik, i nostri ragazzi hanno potuto constatare come la scelta di alcuni parametri tecnologici abbiano ricadute significative sui tempi di lavorazione e, in definitiva, sui costi industriali sostenuti dalle aziende” commenta il prof. Marco Vignoli, docente di discipline meccaniche IIS Fiocchi

“Tra gli aspetti positivi della ripresa della didattica in presenza – aggiunge il prof. Gianluca Mandanici, Dirigente scolastico IIS Fiocchi – vi è sicuramente la possibilità di riattivare incontri di formazione come questo, durante i quali importanti aziende di settore – in stretto coordinamento con la scuola – mettono a disposizione le proprie professionalità per incontrare gli studenti”