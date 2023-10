Prosegue la 50^ Mostra Artigianato, sostenibilità al centro della seconda giornata

Grande affluenza di pubblico a Lariofiere nella giornata di domenica

“Dalla sostenibilità ai social per celebrare il valore artigiano”

ERBA – La sostenibilità è stata al centro della seconda giornata della Mostra Artigianato. Domenica 29 ottobre il pubblico in massa ha varcato le porte di Lariofiere per andare alla scoperta delle novità della 50^ edizione della manifestazione che si sta confermando un successo per le presenze registrate.

Il pubblico ha confermato non solo di apprezzare la ricca offerta espositiva, ma ha anche partecipato a tutti gli eventi che si sono susseguiti durante il giorno festivo. La mattinata si è aperta con la settima edizione della sfilata di auto d’epoca, che ha permesso di porre sotto i riflettori la bellezza dei veicoli e la maestria con la quale gli autoriparatori di Confartigianato hanno saputo restaurarli. Dopo la partenza dalla baia di Parè a Valmadrera, le vetture hanno attraversato i territori lecchese e comasco fino a Lariofiere, dove sono rimaste in esposizione. Oltre una trentina le vetture partecipanti all’iniziativa promossa dalla categoria Autoriparatori di Confartigianato Imprese Lecco, i cui proprietari sono stati quindi accompagnati nella visita dei padiglioni della mostra.

Ampia partecipazione anche per il convegno dedicato alle pulitintolavanderie che ha visto la partecipazione, tra gli altri ospiti, di Maria Cristina Guglielmetti, vicepresidente regionale Mestiere pulitintolavanderie di Confartigianato Imprese. Un momento di approfondimento per tutto il settore che ha visto la lavanderia come modello di sostenibilità.

Successo anche per l’evento pomeridiano “Moda sostenibile – Percezione o realtà” organizzato dal settore Moda di Confartigianato Imprese Como con l’endorsement dell’ufficio di Como città creativa Unesco e con la collaborazione di Associazione Italiana Giovani per l’Unesco. Un argomento, quello della sostenibilità nel tessile, molto sentito e sul quale sono intervenuti professionisti ed esperti del territorio. Applausi per gli abiti in passerella di Silvia Valli e Hanami.

Grande affluenza ha riscosso anche la sfilata di moda “Metal (H)and Fashion”, organizzata da Confartigianato Imprese Lecco con il coinvolgimento delle categorie Moda e Benessere. Il connubio tra tessuti di pregio ed elementi metallici, in una fusione glamour, ha affascinato il pubblico, che ha gremito non soltanto l’arena centrale del polo fieristico ma anche gli spazi limitrofi del piano superiore, per ammirare i capi d’abbigliamento che i nostri artigiani hanno saputo confezionare per l’occasione.

Gli appuntamenti proseguono ancora oggi, lunedì 30 ottobre, con l’atteso evento TikTok che alle 14.30 permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza della piattaforma e di apprenderne i segreti per il migliore utilizzo a fini di business e non solo. La proposta rientra nell’ambito della partnership tra Confartigianato e TikTok finalizzata ad offrire agli artigiani italiani nuovi strumenti di comunicazione digitale, capaci di potenziare la visibilità e l’attrattività dei tanti mestieri che, con le loro creazioni e i loro prodotti, sono il biglietto da visita dell’eccellenza made in Italy nel mondo.

Gran finale in serata con lo spettacolo teatrale “7 paia di scarpe da donna” scritto e interpretato da Valeria Ducato promosso dal Movimento Donne Impresa di Como e Lecco. Un’occasione per riflettere sulle sfaccettature e sui mille volti di una donna, partendo dall’osservazione di un capo d’abbigliamento che molto può raccontare di chi lo indossa. Una piece teatrale che ha animato la Sala Porro che ha fatto sorridere, ma a tratti anche commuovere ed emozionare.

Si ritorna ancora domani, martedì 31 ottobre, alle ore 10, in Sala Porro, con il convegno dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’ordine di Como e Lecco. Per tutta la giornata del 31 ottobre si potranno anche effettuare check up di salute gratuiti previa prenotazione da effettuare in loco con alcuni operatori specializzati e la piattaforma messa a disposizione da Prevention Suite. Resteranno sempre attivi i laboratori e la possibilità di visitare la Collettiva Casa.

Per maggiori informazioni e iscriversi agli eventi in programma (tutti gratuiti) consultare il sito www.mostrartigianato.com