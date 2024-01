“Quale domani per il lavoro”, un convegno della Uilm Lario

Il convegno si terrà all’Hotel NH Ponte Vecchio venerdì mattina

“Scuola, salario e pensione: il futuro è nel cambiamento”

LECCO – La UILM Lario annuncia l’evento che si terrà presso l’Hotel Nh Ponte Vecchio. Questo importante incontro vedrà la partecipazione di Gianluca Ficco, segretario nazionale dei metalmeccanici e responsabile automotive, e di Enrico Azzaro, Segretario Confederale UIL Lombardia con delega all’industria. L’evento, che si terrà il 19 gennaio dalle 9 alle 13, sarà inoltre arricchito dalla presenza di figure chiave nel campo delle risorse umane: Gianroberto Viganò, rappresentante della multinazionale Dell’Orto; Mauro Califano della Società Rodacciai; e Marco Croci del gruppo Feralpi.

L’apertura dell’evento sarà dedicata a una tavola rotonda incentrata sulla sfida rappresentata dall’intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie nel settore lavorativo. La Federazione dei Metalmeccanici Italiani (FMI) ha rivelato che il 60% dei posti di lavoro nei paesi avanzati subirà l’impatto dell’intelligenza artificiale, una statistica che promette di stimolare un dibattito acceso e costruttivo.

Proseguendo l’approfondimento di tematiche attuali e di grande impatto, un secondo giro di tavola rotonda si concentrerà sulle problematiche delle nuove generazioni. I giovani, infatti, si trovano a navigare in un contesto caratterizzato da bassi salari, lavoro precario e un sistema pensionistico sotto pressione a causa dell’invecchiamento della popolazione. Esperti del settore come Silvano Sangalli, specialista in sistemi pensionistici, Libero Giunta, responsabile finanza del fondo Cometa, e Fabio Ortolani, ex dirigente sindacale UIL e esperto di fondi pensione, contribuiranno al dibattito. Ortolani presenterà anche il suo nuovo libro intitolato “I Segni del Destino”, che promette di arricchire ulteriormente la discussione.

La conduzione del dibattito sarà affidata a Francesco Leitner di SindacatoTv, e vedrà la partecipazione straordinaria del Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, il quale, grazie alla sua esperienza come dirigente della Confapi, porterà un contributo di notevole valore alla discussione.

L’evento, aperto al pubblico, rappresenta un’occasione unica per approfondire temi di grande attualità e importanza. Per partecipare, si invita a registrarsi inviando una mail a info@uilmlario.it o contattando via WhatsApp il numero 351-8373537, nel pieno rispetto delle normative sulla Privacy.