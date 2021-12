Sciopero Generale: in 400 da Lecco alla manifestazione di Milano

Questa mattina a Milano la manifestazione per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL

Da Lecco una delegazione di 400 persone. Per i sindacati l’adesione allo sciopero è stata dell’80%

LECCO – Giornata di mobilitazione nelle piazze per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria del Governo Draghi. Nel lecchese, secondo le stime del sindacato, l’adesione allo sciopero, che ha riguardato tutte le categorie, è stata dell’80%.

Ben quattrocento invece le persone che da Lecco hanno partecipato alla manifestazione dei sindacati che per la Lombardia si è svolta a Milano.

“L’adesione e la partecipazione allo sciopero è stata importante e il governo ora deve ascoltarci – è intervenuto il segretario provinciale della Cgil, Diego Riva – è la dimostrazione che le cose che continuiamo a dire da mesi sono importanti per queste persone, sono importanti per il Paese e se vogliamo rilanciarlo non si può non ascoltare queste piazze”.

“Questi lavoratori pretendono risposte concrete sulle loro aspettative” aggiunge Riva.

Anche la UIL Lario rimarca la grande partecipazione di piazza “nel rispetto delle normative Covid e che ha l’obiettivo di chiedere una legge di bilancio più giusta e più equa – sottolinea il segretario Salvatore Monteduro – che dia risposta a chi vive situazioni di difficoltà e disagio, ai giovani precari e a chi vive un lavoro gravoso”.

“Chiediamo – aggiunge Monteduro – che vangano riviste le politiche che oggi non danno soddisfazione a partire dalla riforma fiscale, dove oggi si prevede la stessa decontribuzione Irpef anche per i redditi oltre i 75 mila euro annui e che non dà alcun beneficio a chi invece, e sono 77 mila nel lecchese, vive con redditi o pensione fino a 15 mila euro annui”.