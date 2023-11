Un corso dedicato al Web 3.0: opportunità commerciale

Il corso in calendario il 29 novembre è organizzato Cat Unione Lecco

Rimboro al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo

LECCO – Le abitudini dei consumatori sono in continua evoluzione e molti clienti sono alla ricerca di un approccio esperienziale immersivo. Termini come realtà virtuale o aumentata, Iot (Internet of Things) e blockchain sono sempre più frequenti e attuali, ma nello stesso tempo non se ne conoscono a fondo valore e potenziale. Ma proprio perchè viviamo in un’era “data driven”, è importante conoscere i concetti base delle tecnologie che stanno cambiando il mondo.

E’ da questa valutazione che nasce l’idea del Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) che ha voluto organizzare il corso “Il web 3.0: una opportunità commerciale”, in programma mercoledì 29 novembre dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco: le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 21 novembre.

Il corso – rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – affronterà l’impatto delle nuove tecnologie sulle attività commerciali e come le stesse possano sfruttarle come nuova opportunità di business. Docente del corso sarà Alberto Guglielmi, esperto consulente in materia di nuove tecnologie, Dpo (Data Protection Officer), ricercatore e professore: Guglielmi accompagnerà in modo semplice i partecipanti attraverso questo “nuovo” mondo.

Il programma del momento formativo affronterà questi temi: dal mondo analogico all’era digitale; dal web 1.0 al web 3.0; l’era dell’Internet of Things; blockchain; le nuovi abitudini di consumo nella realtà virtuale e nella realtà aumentata.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro il 21 novembre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.