Vendite al dettaglio, a febbraio leggero recupero anche in provincia di Lecco

Il direttore di Confcommercio Lecco sui dati Istat: “E’ andata meglio del previsto, ma alcuni settori restano in sofferenza”

LECCO – Arrivano numeri incoraggianti, o quanto meno in controtendenza, dall’Istat per quanto concerne le vendite al dettaglio nel mese di febbraio 2024. Anche la provincia di Lecco rispecchia l’andamento nazionale dove si registra un lieve aumento nelle vendite. Si segnala infatti un piccolo aumento dello 0,1% sia in valore che in volume rispetto al mese precedente, mentre su base annua c’è un aumento del 2,4% in valore e dello 0,3% in volume.

“Se volessimo riassumere i numeri diffusi dall’Istat (link ai dati completi in pdf, ndr) potremmo dire che è andata meglio del previsto, anche se alcuni settori restano ancora in sofferenza – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Diciamo che, come rimarcato anche dall’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale, ci sono alcuni elementi che ci portano a guardare con meno pessimismo alle prospettive della domanda per consumi. Dopo quasi un biennio, le vendite sono tornate a segnare un moderato incremento nel confronto annuo, periodo ancora più lungo se si guarda alla sola componente alimentare. La repentina discesa dell’inflazione sta forse cominciando a produrre i suoi effetti sui comportamenti delle famiglie ma è bene continuare a essere prudenti”.

Tornando ai numeri, le vendite dei beni alimentari aumentano dello 0,1% in valore e in volume su base congiunturale, e lo stesso andamento si riscontra in confronto a febbraio 2023 (+3,9% in volume e +0,4% in valore). Quanto ai non alimentari c’è un progresso dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume su base congiunturale, mentre il dato annua parla di un progresso dell’1,1% in valore e dello 0,5% in volume.

Nel trimestre novembre 2023-gennaio 2024, in termini congiunturali, le vendite aumentano in valore (+0,1%) e in volume (+0,3%), con le vendite dei beni alimentari stazionarie in valore e giù in volume (-0,7%), mentre quelle dei beni non alimentari crescono in valore (+0,2%) e calano (-0,1%) in volume. Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti: l’aumento maggiore riguarda i prodotti di profumeria e cura della persona (+7,7%), mentre la diminuzione più forte è per dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni e telefonia (-1,8%). Rispetto a febbraio 2023, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per la grande distribuzione (+4%) e le vendite l di fuori dei negozi (+1%), mentre il commercio elettronico è in calo dello 0,5%.

“Non vanno comunque trascurati gli elementi di criticità che sono ancora presenti – conclude il direttore Riva – Per il commercio tradizionale, al netto dell’inflazione, il dato nel confronto annuo si mantiene negativo. Allo stesso tempo per alcuni segmenti, quali l’alimentare, l’abbigliamento e le calzature, la modesta crescita di febbraio ha solo attenuato le consistenti cadute della domanda registrate negli ultimi anni. Quindi non bisogna lasciarsi andare a generalizzati entusiasmi. Le difficoltà ci sono ancora e i prossimi mesi ci diranno se la crescita potrà consolidarsi ulteriormente”.