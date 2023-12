Distretto commercio Meratese: al via il percorso del negozio digitale

Il percorso di formazione Negozio digitale è in partenza a febbraio

L’iniziativa è promosso dal distretto urbano del commercio del Meratese insieme a Confcommercio Lecco

MERATE – I Comuni del distretto urbano del commercio di Merate, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Airuno, Brivio, Olgiate Molgora, Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio propongono, in collaborazione con Confcommercio Lecco, il negozio digitale, un percorso formativo totalmente gratuito e online riservato alle imprese residenti nei singoli Comuni del Duc.

La proposta del negozio digitale ha l’obiettivo di aiutare le attività di vicinato ad avere più visibilità attraverso l’utilizzo dei principali strumenti digitali, senza perdere di vista i valori e la bellezza del “comprare sotto casa”, in modo da proporre il mondo digitale come un forte alleato della vendita in presenza, perché la sostiene e la rafforza con i giusti strumenti.

Al termine del percorso, i partecipanti avranno una vetrina virtuale gratuita su Io compro sotto casa (https://confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa/).

Per iscriversi al corso c’è tempo fino al 20 gennaio: basta compilare il modulo di iscrizione https://forms.gle/puWE2uK1UVZzLjuJ8 e indicare il corso o i corsi online ai quali desideri partecipare.

Le proposte sono infatti diverse: