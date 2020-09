Reddito e Pensione di Cittadinanza: 1,9 mila famiglie beneficiarie nel lecchese

In Italia crescono i beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza (+23% ad agosto

Nel lecchese sono 1,9 mila le famiglie che percepiscono il contributo

LECCO – Con il mese di agosto, a livello nazionale, si è registrato un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie vs 1,059 milioni del mese di gennaio) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto. Lo fa sapere l’Inps nel suo ultimo report.

In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020.

Regione e Provincia Accolte di cui Decadute In lavorazione Respinte/Cancellate Totale Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Lombardia 126.525 8,6% 16.938 10,5% 18.758 18,6% 68.841 12,6% 214.124 10,1% Bergamo 9.670 0,7% 1.540 1,0% 1.478 1,5% 6.362 1,2% 17.510 0,8% Brescia 14.395 1,0% 2.149 1,3% 2.466 2,4% 9.549 1,8% 26.410 1,3% Como 4.800 0,3% 696 0,4% 599 0,6% 2.718 0,5% 8.117 0,4% Cremona 4.029 0,3% 604 0,4% 570 0,6% 2.371 0,4% 6.970 0,3% Lecco 2.302 0,2% 357 0,2% 315 0,3% 1.633 0,3% 4.250 0,2% Lodi 2.551 0,2% 385 0,2% 372 0,4% 1.606 0,3% 4.529 0,2% Mantova 4.743 0,3% 745 0,5% 845 0,8% 3.308 0,6% 8.896 0,4% Milano 55.071 3,8% 6.755 4,2% 8.424 8,3% 25.628 4,7% 89.123 4,2% Monza-Brianza 8.130 0,6% 1.053 0,7% 1.436 1,4% 4.616 0,8% 14.182 0,7% Pavia 9.493 0,6% 1.169 0,7% 949 0,9% 4.786 0,9% 15.228 0,7% Sondrio 1.375 0,1% 191 0,1% 82 0,1% 699 0,1% 2.156 0,1% Varese 9.966 0,7% 1.294 0,8% 1.222 1,2% 5.565 1,0% 16.753 0,8%

In Lombardia sono 214 mila le domande presentate per Reddito o Pensione di cittadinanza, di cui 126 mila accolte e 68 mila respinte, 16 quelle decadute e altre 18 mila in lavorazione. In provincia di Lecco salgono a 2,3 mila le domande accolte (di cui 357 decadute) su un totale di 4,2mila domande presentate e 1,6 mila richieste respinte.

Sono 1,58 mila i nuclei familiari in provincia di Lecco che beneficiano del redditto di cittadinanza, per un totale di 3,6 mila persone, con un importo medio di 476 euro mensili. Di molto inferiori sono i numeri dei percettori della pensione di cittadinanza, 356 nuclei familiari (386 persone) per un importo mensile medio di 242 euro.