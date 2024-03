Si alza il sipario su RistorExpo: ‘Generazioni Gastronomiche’ a confronto

La 26esima edizione inaugurata domenica mattina

Consegnato allo chef Mauro Uliassi il Premio alla Carriera RistorExpo 2024

ERBA – “RistorExpo è il fiore all’occhiello delle manifestazioni promosse da Lariofiere, grazie a questa vetrina abbiamo raggiunto risultati importanti e devo innanzitutto ringraziare il suo ideatore, Giovanni Ciceri, e tutti gli attori che collaborano di anno in anno alla sua realizzazione: dalle istituzioni, locali e Regionali, alle associazioni di categoria e agli operatori del settore”.

E’ stato il presidente di Lariofiere Fabio Dadati a fare gli onori di casa questa mattina, domenica, all’inaugurazione della 26^ edizione di RistorExpo, la fiera dedicata al settore food and beverage che si terrà da oggi al 13 marzo presso il centro espositivo erbese.

Il tema scelto per l’edizione 2024, a cui hanno aderito 200 espositori, è Generazioni Gastronomiche: “Lo trovo di grande attualità ed ispirazione – il commento di Dadati – questo è un settore in profondo cambiamento ed è qualcosa di cui tenere conto, dal momento che anche sul nostro territorio la contaminazione tra attività ricettive e che offrono esperienze enogastronomiche sono sempre più comuni”.

Durante l’inaugurazione hanno portato i loro saluti istituzionali anche il presidente del consiglio comunale di Erba Claudio Ghislanzoni, in rappresentanza del Comune, i Prefetti di Como e Lecco Andrea Polichetti e Sergio Pomponio, il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti e l’Assessore regionale Alessandro Fermi.

“Questa manifestazione è stata capace più di altre di mettere d’accordo due territori per molti aspetti antitetici – ha commentato il Prefetto Pomponio – quando si fa squadra, i risultati si raggiungono. RistorExpo è un’occasione di parlare di futuro conservando le tradizioni”.

Galimberti ha dichiarato: “Nel 2023 nel nostro territorio ci sono stati 5,7 milioni di turisti, l’80% stranieri, numeri che indicano quanto sia fondamentale continuare a promuovere l’area lariana, anche attraverso manifestazioni come questa che coinvolge una parte portante del comparto turistico. Ringrazio Giovanni Ciceri per aver saputo anticipare i tempi, ideando 26 anni fa una manifestazione destinata a fare scuola”.

Dopo l’inaugurazione si è svolto il primo dibattito a tema che ha visto protagonisti il global writer e critico Andrea Petrini, il giornalista, docente ed esperto di marketing Giacomo Mojoli, lo chef visionario Davide Scabin, il food writer Lorenzo Sandano e l’ideatore e curatore di Ristorexpo, Giovanni Ciceri. A moderare i due noti conduttori Rai Federico Quaranta e Tinto.

Al termine dell’inaugurazione un momento di altissimo valore simbolico, con il conferimento del premio alla Carriera Ristorexpo 2024 allo chef Tre Stelle Michelin Mauro Uliassi.

La giornata di oggi con il primo appuntamento di Focus Pizza, il format ideato e condotto da Tinto che quest’anno avrà tra gli ospiti Errico Porzio, Alessandro Santilli e Ciro Tutino e per il gran finale, martedì 12 Marzo, il pizzaiolo numero uno al mondo per The best Pizza Awards, Franco Pepe.

A seguire, sempre domenica 10 marzo, saliranno sul palco principale di Ristorexpo le Stelle del Lago di Como Mauro Elli, Davide Caranchini, Davide Marzullo, Andrea Casali e Raffaele Lenzi. Per la prima volta tutti insieme, gli stellati lariani preparare un menu esclusivo, illustrando al pubblico tecniche e segreti di preparazione dei piatti che hanno fatto grande la loro cucina.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA DI RISTOREXPO

GALLERIA FOTOGRAFICA