Sul lago al via la stagione dell’olio. Si prepara una mappatura degli ulivi

Il censimento degli ulivi proposto dalla Comunità Montana

Progetto al via in concomitanza con la stagione di frangitura

PERLEDO– Nel 2008, quando era stato fatto l’ultimo censimento, erano state contate ben 12,5 mila piante di olivo nei paesi del ramo orientale del Lario e un totale di 243 produttori. E oggi quante saranno? Saranno aumentate o diminuite?

E’ la domanda che a fine novembre avrà una risposta grazie alla mappatura degli ulivi proposta dalla Comunità Montana in collaborazione con l’Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi e con il Frantoio Oleario di Biosio.

Il censimento riguarderà le piante di ulivo presenti nei comuni di Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio e Colico.

Un progetto che è parte di iniziative a tutela del settore olivicolo del territorio in particolare per sensibilizzare in ambito di lotta fitosanitaria. “La rilevazione statistica – spiegano – è essenziale per il coordinamento e la buona riuscita dei futuri progetti volti alla valorizzazione dell’olivicoltura! L’Ente invita, quindi, tutti gli olivicoltori della zona, ogni privato che possiede anche solo un olivo nel proprio giardino, così come parrocchie e comuni a partecipare alla mappatura”.

Le schede del censimento sono scaricabili online al seguente indirizzo www.valsassina.it sezione news. In alternativa, si possono ritirare/consegnare presso il Frantoio Oleario di Biosio (dal 20 ottobre al 20 novembre) o, previo appuntamento, presso la sede della Comunità Montana (il lunedì dalle h. 14:30 alle 17:00, il martedì a il giovedì dalle h. 9:00 alle h. 12:00 / dalle h. 14:30 alle h. 17:00 e il venerdì dalle h. 9:00 alle h. 12:00).