L’opportunità è riservata ai soci e ai clienti della banca

Le iscrizioni vanno effettuate entro l’11 marzo 2024

CREMENO – La Banca della Valsassina organizza corsi di lingua inglese riservati ai soci e ai clienti. Le lezioni saranno tenute da insegnante madrelingua e la proposta si articola in due corsi per adulti: il livello base per coloro che hanno bisogno di riprendere dalla base in modo accelerato; il livello intermedio per coloro che sanno già discretamente l’inglese, ma hanno bisogno di riattivarlo ed esercitarsi per usarlo in modo più efficace.

I corsi avranno una durata di 10 lezioni da 1,5 ore da giovedì 14 marzo a giovedì 30 maggio presso la sede della Comunità Montana in località Prato Buscante a Barzio. Orari: giovedì dalle ore 19 alle ore 20.30 corso base; giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22 corso intermedio. Il costo è di 60 euro per i soci e 90 euro per i clienti, oltre il costo del libro di testo suggerito dal docente (massimo 15 partecipanti). Iscrizioni entro l’11 marzo 2024. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della banca al numero 0341/998.748; e-mail: segreteria@valsassina.bcc.it; www.bancavalsassina.it.

QUI IL MODULO D’ISCRIZIONE