OLGIATE OLONA – Sarebbe caduto a terra dopo essere stato trascinato dal cane che aveva al guinzaglio. E’ stato soccorso in gravi condizioni un uomo di 68 anni, P.G. le sue iniziali , poco prima delle ore 17 di oggi (giovedì 28 ottobre), in via Vittorio Veneto a Olgiate Olona (Varese).

Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, anche l’elisoccorso che ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano l’uomo a cui sarebbero stati riscontrati un trauma cranico commotivo e un trauma al volto.