CONCOREZZO – Maxi incendio nella zona industriale di Concorezzo, con ben quattro capannoni divorati dalle fiamme e un quinto parzialmente interessato dal rogo.

Dalle prime ore di stanotte, venerdì 16 febbraio, 60 vigili del fuoco, giunti dai comandi di Monza Brianza e Milano, sono impegnati con quindici mezzi nelle operazioni di spegnimento di un incendio nella zona industriale di Concorezzo in via Primo Maggio: fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta nell’incendio.

Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha precisato che “Arpa sta conducendo le misure sulla qualità dell’aria, consigliando di tenere il più possibile le finestre chiuse. Ringraziamo i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine presenti da questa notte per l’enorme lavoro che stanno facendo”.

Questa mattina, venerdì, i tecnici di Arpa Lombardia, allertati dalla Protezione Civile, si sono portati sul luogo dell’incendio. Con strumentazione portatile nelle aree abitate limitrofe sono state effettuate la prime misure speditive: non risultano valori critici per i parametri misurati. “Ci attendiamo comunque in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetti del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera” fanno sapere con una nota pubblicata sul sito di Arpa Lombardia.

“Si rivela l’odore tipico correlato al materiale bruciato, prevalentemente pneumatici e plastica. L’incendio ha interessato più unità di un capannone nell’area: sicuramente coinvolti un carrozziere con deposito gomme e altre sedi con materiale vario. I nostri tecnici sono al lavoro in stretta collaborazione con le istituzioni locali, le Forze dell’Ordine e l’Ats. È in azione il Gruppo Specialistico Contaminazione Atmosferica che ha posizionato il campionatore ad alto volume nei pressi della scuola elementare di Via Ozanam, campionatore che consentirà di analizzare i microinquinanti (diossine e furani)”.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, con riguardo in particolar modo alla ventilazione, “secondo i meteorologi di Arpa al momento sulla regione insistono ancora condizioni di stabilità atmosferica con ventilazione scarsa o assente negli strati bassi e precipitazioni assenti. Le stazioni meteorologiche della rete di monitoraggio attive nel raggio di circa quindici km dalla zona dell’incendio hanno registrato nelle ultime ore venti molto deboli. Per le prossime ore non sono attese variazioni di rilievo riguardo alle generali condizioni di scarsa ventilazione”,