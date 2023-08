Malore nei boschi sopra Tartano, muore un uomo di 51 anni

TARTANO (SO) – Un uomo di 51 anni ha avuto un malore mentre si trovava con un’altra persona nei boschi sopra Tartano ed è morto. Immediato l’allarme nella mattinata di oggi, martedì. I tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Vatellina – Valchiavenna, sono stati attivati dalla centrale a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

L’elisoccorso lo ha raggiunto, con l’équipe sanitaria e il tecnico del Cnsas; pronti in piazzola i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Il medico, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’intervento è cominciato intorno alle 11.30 ed è finito un’ora dopo.