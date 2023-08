Milano. Imbrattata Galleria Vittorio Emanuele II. Fontana: “Devono pagare fino all’ultimo centesimo”

Lo sfogo social del presidente della Regione

I writer hanno imbrattato la galleria ieri sera alle 22

MILANO – “Devono pagare fino all’ultimo centesimo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che ieri notte “dei deficienti – scrive Fontana sui propri profili social – hanno vandalizzato la facciata di Galleria Vittorio Emanuele”.

la Galleria in centro Milano è stata vandalizzata da alcuni writers che ne hanno deturpato il frontone con una grande scritta, visibile dalla piazza del Duomo. La notizia, rimbalzata su alcuni media e social online, è stata confermata dalla Polizia Locale, intervenuta con i Vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto verso le 22, di ieri 7 agosto: in un filmato si vedono in azione i writer che poi sono fuggiti. I vigili del fuoco hanno illuminato la Galleria con le fotoelettriche ma degli autori nessuna traccia.

“Li prenderemo. Non possiamo accettare che le nostre città e la nostra cultura siano continuamente imbrattate e vandalizzate. Massimo della pena”, conclude il governatore.