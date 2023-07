Val Caronno. Colpito da malore, muore escursionista di 57 anni

PIATEDA – Non ce l’ha fatto l’escursionista di 57 anni, colpito da malore, impegnato questa mattina, sabato, in un’escursione in Val Caronno (Alpi Orobie Valtellinesi), comune di Piateda.

L’uomo si trovava in località Case di Scais, nei pressi dell’omonimo lago, quando si è sentito male.

A seguito della chiamata ai soccorsi, sul posto è giunto l‘elisoccorso di Sondrio con a bordo lo staff tecnico – medico, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino.