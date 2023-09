Val Cavargna. Scivola in un canale, morto fungiatt

VAL CAVARGNA – Un uomo del 1946 ha perso la vita nei boschi della Val Cavargna, zona San Nazzaro, dopo essere precipitato per diversi metri in un canale impervio. Era uscito di casa ieri mattina per andare in cerca di funghi; il mancato rientro ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto.

Le ricerche sono partite nel pomeriggio di ieri: impegnati una quindicina di tecnici della Stazione Lario Occidentale Ceresio della XIX Delegazione Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo, sempre in contatto con le due centrali di Soreu dei Laghi e Soreu Alpina. Le operazioni hanno interessato le zone primarie dei dintorni e i percorsi più probabili.

Sulla base delle informazioni e degli elementi raccolti, stamattina i soccorritori hanno ritrovato l’uomo nel canale; dopo la constatazione da parte del medico, il corpo è stato recuperato.

L’intervento si è concluso in tarda mattinata, con il rientro delle squadre. Un ringraziamento per la collaborazione va agli amministratori e alla popolazione di San Nazzaro.