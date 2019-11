Valchiavenna, il 16 e 17 novembre si scia gratis

La neve in quota raggiunge 130 centimetri

Impianti aperti dal prossimo fine settimana

VALCHIAVENNA (SO) – Le abbondanti nevicate delle ultime settimane hanno permesso l’apertura anticipata degli impianti sciistici in Valchiavenna. Tutto il comprensorio sciistico della Valchiavenna, con i suoi 130 centimetri di neve, è pronto per accogliere gli amanti della neve, che, solo per questo weekend, potranno sciare gratuitamente. L’apertura degli impianti, infatti, era prevista per sabato 30 novembre ma, date le copiose nevicate, le piste apriranno prima e questo weekend lo skipass sarà gratuito, per dare l’opportunità a tutti gli sportivi di inaugurare la stagione sciistica in anticipo e godersi i primi weekend invernali in mezzo alla neve. In particolare, per l’occasione saranno in funzione gli impianti di risalita Cabinovia Larici e Seggiovia Cima Sole e le piste Vanoni (parte alta), Scoiattolo e Interpista (parte alta).