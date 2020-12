Alberi caduti al cimitero di Laorca: la lettera del Consiglio Affari Economici della Parrocchia

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Consiglio Affari Economici della Parrocchia di Laorca in riferimento all’articolo pubblicato il 28 dicembre relativo alla caduta di due alberi presso il cimitero di Laorca.

“Egregio Signor Direttore,

con riferimento all’articolo apparso su Lecconotizie.com del 28 dicembre scorso dal titolo “Cadono due alberi al cimitero di Laorca, demolita una ringhiera in ferro”, nel quale si indica anche la Parrocchia di Laorca quale istituzione coinvolta in una “…… auspicata pianificazione e attuazione degli interventi

necessari e opportuni per ridare sicurezza, decoro e dignità ad uno dei luoghi più suggestivi della città di Lecco e non solo”, riteniamo utili alcune considerazioni.

La Parrocchia di Laorca si è da tempo attivata con il Comune di Lecco per la definizione delle modalità e priorità con le quali intervenire per la messa in sicurezza degli ambiti di sua pertinenza.

A tale scopo è stato effettuato un primo intervento di alleggerimento e potatura del grande platano indicato nell’articolo.

La particolarità dei luoghi, la presenza di alberi ritenuti parte essenziale del complesso cimiteriale e la designazione dei soggetti (con relative risorse) che dovrebbero partecipare alla sistemazione dell’area, hanno reso tuttavia alquanto complessa la definizione di corrette e pertinenti modalità di intervento.

Si sottolinea anche che le scalinate, compresa quella che raggiunge la chiesa di San Giovanni Battista, e l’area superiore sottostante le grotte, pur essendo di proprietà della Parrocchia di Laorca, sono utilizzate quasi esclusivamente in funzione all’accesso ai cimiteri e alle cappelle private.

Ulteriori approfondimenti sono necessari per definire competenze e modalità per la messa in sicurezza della parte superiore del cimitero considerata la singolare conformazione delle grotte soprastanti.

La Parrocchia intende comunque rinnovare i propri sforzi e farsi nuovamente promotrice di adeguate e condivise soluzioni che possano accelerare la sistemazione e la messa in sicurezza di tutto l’ambito cimiteriale.

In considerazione di quanto sopra, auspichiamo di poter pervenire a costruttivi accordi con l’Amministrazione Comunale, interessata alla questione come la Parrocchia, in tempi ragionevoli.

Cordiali saluti”.

Consiglio Affari Economici della Parrocchia di Laorca.