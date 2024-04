25 aprile, Lecco celebra la Liberazione. Il programma

Si festeggia il 79° anniversario della Liberazione d’Italia

Santa Messa, corteo e momento istituzionale in Comune

LECCO – Giovedì 25 aprile il Comune di Lecco e la Provincia di Lecco promuovono le celebrazioni per il 79° Anniversario della Liberazione d’Italia, che inizieranno alle 9.30 al santuario di Nostra Signora della Vittoria, con la Santa Messa celebrata dal vicario episcopale don Gianni Cesena e accompagnata dai canti del coro Grigna dell’Ana di LeccoA seguire, alle 10:30, da piazza Manzoni, partirà il corteo che attraverserà viale Costituzione, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, via Cavour e via Volta, per giungere al monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione di largo Montenero, dove verranno deposte le corone d’alloro. Alle 11.30 corteo raggiungerà poi il palazzo comunale, dove si terranno gli interventi delle autorità locali e del presidente della sezione provinciale di Lecco dell’Anpi, accompagnati dal corpo musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco.

In caso di maltempo il corteo non si terrà e la cerimonia si svolgerà in sala Don Ticozzi di via Giuseppe Ongania 4.