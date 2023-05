Acquate, all’asta la ‘Casa di Lucia’. In vendita per 309 mila euro

E’ in vendita l’immobile di Acquate che avrebbe ispirato il Manzoni

Al piano terra prosegue la sua attività la storica e rinomata osteria

LECCO – Da sempre si contende il titolo con l’altra ‘casa di Lucia’, quella di Olate, su quella che sarebbe stata la vera residenza alla quale Alessandro Manzoni si sarebbe ispirato per collocare l’abitazione del personaggio femminile del suo romanzo più noto, Lucia Mondella: del resto, a 150 anni dalla morte dello scrittore celebrata proprio in questi giorni, nessuno può risolvere un dilemma destinato ad accendere ulteriore interesse sul mercato immobiliare.

La ‘casa di Lucia’ di Acquate è infatti in vendita e sarà battuta all’asta al prezzo di circa 309 mila euro. Si tratta di un vecchio stabile con un appartamento al primo piano da ristrutturare e al piano terra un’osteria chiamata ‘Casa di Lucia’ per valorizzare la storia, almeno presunta, dell’edificio. Un locale ben conosciuto in città e che si è fatto apprezzare negli anni per la sua gestione, iniziata nel 1983 e tuttora attiva.

Situata in via Lucia, a due passi dalla chiesa del rione dove – secondo il racconto del Manzoni – viveva il curato don Abbondio, la ‘Casa di Lucia’ ha una corte interna dal quale si vede lo zucco dove era collocato il palazzo di Don Rodrigo, ora Villa Guzzi.

L’immobile si trova sotto custodia del tribunale dopo il fallimento della proprietà delle mura e non si tratterebbe, a dire il vero, del primo tentativo di vendita. La pubblicazione on-line dell’annuncio su alcuni siti di settore hanno però richiamato l’attenzione in città.