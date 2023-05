Anteas Lecco festeggia 25 anni mettendo ‘La persona al centro’

L’associazione, con 200 soci e 60 volontari attivi, taglia un quarto di secolo

Al convegno di sabato, a Palazzo delle Paure, numerosi interventi e la consegna degli attestati

LECCO – Sarà una celebrazione per i 25 anni d’attività con ‘La persona al centro’ quella festeggiata da Anteas Lecco questo sabato. Dalle ore 9.30 a Palazzo delle Paure a Lecco si terrà un convegno dedicato: saranno presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, gli assessori al Welfare Emanuele Manzoni e alla Cultura e Coesione Sociale Simona Piazza.

Importante contributo sarà quello del direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti che approfondirà il tema del convegno, ‘La persona al centro’ per l’appunto. All’incontro interverranno il presidente nazionale di Anteas Loris Cavalletti, la presidente di Anteas Lombardia Gloria Bertolotti, e numerosi rappresentanti di enti e associazioni del territorio.

Al termine degli interventi, sarà consegnato ai volontari con più di 10 anni di servizio in Anteas Lecco un riconoscimento per il loro prezioso servizio. Il convegno del 25° di fondazione rappresenta un momento di riflessione sui valori fondanti dell’associazione e del volontariato, e di confronto con istituzioni, enti del terzo settore e società civile.

Anteas Lecco ODV (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) è fondata sull’attività volontaria e sulla valorizzazione della gratuità e del dono. Anteas è protagonista nel Terzo Settore italiano proponendo una visione originale legata all’incontro delle diverse generazioni, rappresenta un esempio di sussidiarietà per il miglioramento della vita personale e sociale e contribuisce in modo significativo al benessere degli anziani.

Anteas Lecco ha iniziato l’attività a Lecco dal maggio 1998; è socia affiliata di Anteas nazionale, presente in tutta Italia con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale con oltre 80.000 soci aderenti.

Le attività principali sono a supporto delle persone fragili, anziane e in situazioni di solitudine, per favorire una cultura della fiducia e promuovere comunità più solidali e accoglienti. Anteas Lecco, con 200 soci e 60 volontari attivi, opera nel territorio della Provincia di Lecco, ed è uno dei soci di impresa sociale il Girasole, con la quale sviluppa una reale co-progettazione del welfare dell’Ambito distrettuale di Lecco.