Arpa Lombardia insegna la bonifica con ‘Scuola per l’Ambiente’

Il corso di alta formazione rivolto ai responsabili delle bonifiche ambientali negli enti locali

All’UTR Lecco continua il progetto per proteggere l’ambiente

LECCO – Anche Lecco, insieme alle altre province lombarde, è coinvolta nel nuovo corso di alta formazione “La gestione dei procedimenti di bonifica”, rivolto ai responsabili delle bonifiche degli Enti locali. La nuova edizione dei corsi della Scuola per l’Ambiente di Arpa Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia, dopo la tappa di Brescia riparte proprio dall’UTR (Ufficio Territoriale Regionale) di Lecco.

La legge regionale n. 3/2023 ha dato ai Comuni le funzioni amministrative sulle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, oltre alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati, che ricadono nell’ambito del territorio di un solo ente. Il corso fornisce ai tecnici, soprattutto dei Comuni di medie-piccole dimensioni, indicazioni su normativa, ruolo dei diversi soggetti coinvolti e procedimenti amministrativi. Un percorso di aggiornamento continuo che, attraverso successive sessioni, potrà garantire approfondimenti di natura tecnico/procedurale anche in relazione a modifiche normative o indicazioni operative.

“Il 5 febbraio abbiamo approvato le modalità operative di conferimento ai Comuni della delega in ambito di bonifiche ambientali. Dopo dieci giorni si è già tenuto il primo corso di formazione per i tecnici degli enti locali. Questa legislatura sarà caratterizzata dallo sblocco di opere di bonifica che i lombardi attendono da decenni e Brescia è il territorio che ha più necessità da questo punto di vista. La Regione è al fianco dei Comuni per l’assistenza tecnica e per agevolare le operazioni di bonifica”, ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia.

“Scuola per l’Ambiente – sottolinea il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli – rappresenta un elemento strategico nelle azioni che l’Agenzia svolge a favore della protezione dell’ambiente, contribuendo ad approfondire vari aspetti della normativa ambientale, sia di carattere normativo sia procedurale. Un’azione concreta di alta formazione per i tecnici delle province lombarde volta a facilitare un dialogo continuo e di confronto fra professionisti, imprese e pubblica amministrazione. L’obiettivo: semplificare sempre di più le procedure a fianco delle istituzioni”.

Scuola per l’Ambiente nasce nel 2012, su iniziativa di Arpa Lombardia, per potenziare l’efficacia dell’azione pubblica nella salvaguardia dell’ambiente a livello regionale, attraverso attività formative tese a facilitare la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Il rispetto degli standard formativo-didattici è garantito dalla cooperazione dell’Agenzia con PoliS-Lombardia, che dispone di una consolidata esperienza di progettazione e gestione di scuole mirate a obiettivi e target professionali specifici.

Il corso di formazione è rivolto al personale degli uffici tecnici comunali, delle province lombarde, coinvolti nella gestione dei procedimenti di bonifica e al personale degli uffici di altri enti locali (Provincia, Unioni di comuni, ecc.) che si occupano di gestione dei procedimenti di bonifica. La partecipazione è gratuita.