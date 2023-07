Calciomercato. Lecco, ufficiale il ritorno di Bianconi

Calciomercato. Lecco, Bianconi arriva a titolo definitivo dall’Ancona

Il Lecco ha ufficializzato il suo primo acquisto: Alessandro Bianconi

LECCO – Nella giornata di oggi, 14 luglio, il Lecco ha iniziato la preparazione estiva al Rigamonti-Ceppi in vista dell’imminente stagione che lo aspetta in Serie BKT. La dirigenza si sta muovendo sul mercato per confermare la giovane rosa che li ha portati al sogno della cadetteria ed ha ufficializzato il primo acquisto, si tratta di: Alessandro Bianconi.

Bianconi, difensore centrale, tra i protagonisti del miracolo bluceleste proseguirà l’avventura a Lecco sino al 2025, dopo aver disputato la prima parte della stagione 22/23 con la maglia dell’Ancona in Serie C. A fine gennaio, il classe ’99 era arrivato in prestito e ha pian piano conquistato la maglia da titolare, durante i playoff è infatti partito sempre dal primo minuto conquistando la fiducia di mister Luciano Foschi.

