Frana, nuovi orari per i bus. Ripartono le ‘navette’ per Varenna e Bellano

Da oggi nuovi orari per il servizio sostitutivo del treno tra Lecco e il lago

Dopo i traghetti, riprendono anche le navette bus per Varenna. Ecco gli orari

LECCO – Se la tratta ferroviaria è ancora interrotta causa frana, scattano oggi i nuovi orari previsti da Trenord per garantire gli spostamenti tra Lecco, il lago e la Valtellina. Orari che sono stati rimodulati “per agevolare gli interscambi e le coincidenza da e per Milano” come spiegato dalla società di trasporto.

Autobus tra Colico e Lecco, per trasferire i passeggeri dei treni, verso la stazione di destinazione, e riprenderanno a circolare anche le ‘navette’ bus per i viaggiatori che da Lecco devono raggiungere Varenna e Bellano o viceversa tornare a Lecco dalle due località della riviera. In funzione anche il servizio battelli, dopo le polemiche per l’improvvisa sospensione di sabato, con 15 corse quotidiane nei giorni feriali e 17 nei fine settimana.

Per i viaggiatori dei treni

Da Milano Centrale in direzione Sondrio/Tirano: A sud dell’interruzione, i treni fra Milano Centrale e Lierna circolano a cadenza oraria in partenza da Milano Centrale al minuto .20, dalle ore 6.20 alle ore 21.20. Fanno eccezione il collegamento delle ore 11, garantito dalla corsa 24836 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 10.52, e il collegamento delle ore 15, garantito dalla corsa 24852 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 14.52. Gli utenti diretti verso la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivi collegamenti sostitutivi su bus: Lecco-Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina e Lecco-Bellano-Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago.

Da Tirano/Sondrio in direzione Milano Centrale: A nord, i treni circolano fra Tirano/Sondrio/Colico e Bellano. Gli orari in vigore da lunedì 29 maggio sono consultabili sulle tabelle disponibili sul sito di Trenord. I passeggeri diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico e utilizzare i bus verso Lecco, dove troveranno tutte le combinazioni ferroviarie verso Milano e Bergamo, o verso Lierna. A Lecco i clienti diretti a Milano possono utilizzare la linea S8 per Porta Garibaldi, con treni in partenza ogni mezz’ora, ai minuti .06 e .36. A Bellano invece è attivo il collegamento con autobus sostitutivo per Varenna.

Gli orari dei bus sostitutivi

Gli orari dei battelli