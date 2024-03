Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, due eventi al Giglio

Il 21 marzo incontro con i giovani della Cooperativa Paranza

Si festeggia anche il compleanno del centro Il Giglio, aperto 9 anni fa

LECCO – In occasione del nono compleanno del Giglio e della XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Comune di Lecco organizza giovedì 21 marzo alle 14:30 presso il Giglio, in via Ghislanzoni 91, un incontro con i giovani della cooperativa La Paranza, che opera nel quartiere Sanità di Napoli e che investe per un futuro di crescita umana e professionale, sottraendo manodopera alla criminalità organizzata.

La prenotazione all’incontro è obbligatoria contattando i numeri 0341 287592 o 348 5272116 da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12.

Questo evento sarà preceduto da un altro momento aperto a tutta la cittadinanza, sempre giovedì 21 marzo, alle ore 11, in cui alcuni studenti daranno lettura dei nomi di giovani vittime innocenti di mafia. Il Giglio sarà impegnato, infine, in altri due momenti di riflessione riservati agli studenti della Clerici di Lecco, giovedì 21 marzo, e della Buonarroti Vailate, in provincia di Cremona, martedì 26 marzo.

In ottica di avvicinamento alla ricorrenza del 21 Marzo, sabato 9 marzo si è, invece, svolta la cerimonia d’intitolazione del bene comunale Fiore (ex Wall Street) alla memoria di Marcella Di Levrano, giovane vittima della Sacra Corona Unita, alla presenza della mamma Marisa Fiorani.

Al momento, promosso da Libera Lecco, hanno preso parte la Vicesindaco di Lecco e Assessore alla Cultura Simona Piazza, l’Assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni e il Presidente del Consiglio comunale, nonché Vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, Roberto Nigriello.

Con questa intitolazione tutti i beni del Comune di Lecco confiscati alla mafia e restituiti alla collettività sono ora dedicati alla memoria di una vittima delle organizzazioni criminali: l’appartamento di viale Adamello venne intitolato nel 2012 al Sindaco di Pollica Angelo Vassallo, mentre Il Giglio di Pescarenico nel 2015 venne dedicato all’agente della Polizia di Stato Emanuela Loi.