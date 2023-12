Il Medardo Rosso organizza il suo 1° Cinefestival e presenta il film “Caramelle”

In programma anche la 1^ edizione del Concorso nazionale Medardo Rosso Filmfest

A Lecco dall’11 al 15 dicembre: “E’ stato un lavoro molto impegnativo che ha dato tanto a studenti e insegnanti”

LECCO – Il liceo artistico Medardo Rosso di Lecco organizzata la 1^ edizione del Cinefestival e la 1^ edizione del Concorso nazionale Medardo Rosso Filmfest. Dall’11 al 15 dicembre, infatti, saranno giornate davvero speciali per la scuola lecchese che ha svelato i particolari della kermesse nella conferenza stampa di stamattina.

“Abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’interno del progetto ‘Cinema con classe, FabLab di sperimentazione audiovisiva’ – ha spiegato la dirigente Alessandra Policastro -. L’idea era quella di offrire nuove prospettive ai nostri studenti e, vedendo come è andata questa esperienza, direi che ci siamo riusciti. Il progetto si componeva di molteplici parti, il tutto si è concretizzato nella realizzazione del film ‘Caramelle’ composto da cinque cortometraggi (La cabina telefonica, Vendita sottobanco, Shot, Only Fu, Tag). E’ stata una esperienza coinvolgente che ha visto la partecipazione di tanti studenti della scuola, docenti e pure di altre scuole (da Colico a Catania, ndr). Ora siamo arrivati alla fase conclusiva con i quattro giorni, dall’11 al 15 dicembre, del Cinefestival”.

Un lavoro molto impegnativo che, prima di arrivare al film, si è costituito di molteplici laboratori e numerose ore di studio con professionisti esperti. Gli studenti sono rimasti particolarmente colpiti per aver avuto la possibilità di entrare all’interno del mondo del cinema da protagonisti assaporandone tutti gli aspetti: sceneggiatura, scenografia, trucco, audio, luci, regia, scrittura, interpretazione…

“Più di 200 gli studenti che hanno partecipato suddividendosi nelle varie mansioni seguiti passo passo da professionisti eccellenti – ha spiegato il professor Abele Vadacca, coordinatore del progetto -. Siamo partiti con tantissimo entusiasmo, forse anche troppo, perché il lavoro si è rivelato davvero impegnativo e non sono mancate le difficoltà, ma siamo una scuola fattiva e propositiva. E’ stato molto bello vedere docenti e alunni lavorare e formarsi assieme, alla pari. L’attività è stata tanta, non è stata soltanto un’operazione scolastica o didattica, anzi… Ad esempio uno dei corti è stato realizzato in ‘stop-motion’ e i ragazzi hanno attrezzato una vera sala di animazione”.

Una grandissima opportunità sia per i ragazzi che per la scuola che ha ricevuto anche un importante finanziamento statale per dotarsi di attrezzature specifiche: “E’ stato un progetto fortemente integrativo perché nel cinema non c’è un ruolo che emerge sugli altri, ma tutti sono un ingranaggio dello stesso meccanismo. Il progetto ha offerto nuove opportunità anche sotto il profilo delle relazioni, tanto che si sono sviluppati legami non solo tra studenti e docenti, ma ci sono genitori che han fatto le comparse, famiglie ed esercizi del territorio che hanno offerto la location per alcune scene. Anche la cittadinanza è stata attiva e questo è un altro bell’aspetto”.

Quella di stamattina è stata l’occasione per presentare il trailer del film “Caramelle” incentrato sul tema della legalità e che verrà proiettato durante il Cinefestival. Tra gli appuntamenti importanti della quattro giorni di cinema anche il 1° Medardo Rosso Filmfest Competition, un concorso nazionale che ha visto ben 31 corti in gara da tutta Italia. Una giuria qualificata, i cui nomi verranno svelati in seguito, ha selezionato i 9 candidati tra cui saranno selezionati i vincitori delle tre categorie in gara: studenti, Under 25 e Over 25. Anche nel concorso l’intervento degli studenti è stato determinante visto che hanno lavorato all’allestimento.

“Siamo stati una grande famiglia dove ognuno di noi ha tirato fuori il meglio di sé – hanno concluso i ragazzi -. E’ stato un grande progetto che ha richiesto passione ed entusiasmo. Siamo potuti entrare nel mondo del cinema e alcuni di noi hanno potuto rafforzare i propri sogni”.

Il calendario del Cinefestival