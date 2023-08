Intelligenza artificiale: prestigioso riconoscimento per il professor Cesare Alippi

Il mandellese è docente all’Università Svizzera Italiana e al Politecnico di Milano

“Enrique Ruspini Meritorious Service Award” per l’impegno profuso a supporto della IEEE Computational Intelligence Society

MANDELLO – Cesare Alippi, Professore e Prorettore per l’internazionalizzazione presso l’Università della Svizzera Italiana, Direttore scientifico dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA USI-SUPSI) e Professore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano riceverà il prestigioso premio “Enrique Ruspini Meritorious Service Award 2024” per l’impegno profuso in oltre 20 anni di attività a supporto delle iniziative di formazione e di altre attività internazionali della IEEE Computational Intelligence Society.

La IEEE Computational Intelligence Society (IEEE CIS) è una delle principali associazioni di categoria tecnologiche del mondo, che riunisce professionisti, esperti e ricercatori di tutto il mondo del settore intelligenza computazionale (parte dell’intelligenza artificiale) andando a progettare e offrire iniziative, convegni e riviste scientifiche di riferimento.

Originario di Abbadia, 57 anni, il professor Alippi (figlio del noto alpinista Giuseppe Alippi, per tutti il “Det”) oggi vive a Mandello: “Sono molto soddisfatto di questo riconoscimento, mi fa molto piacere ricevere un premio internazionale da parte dell’associazione scientifica di categoria della quale ho fatto parte per diversi anni e che si occupa di far avanzare la ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale e in modo più specifico dell’intelligenza computazionale – ha detto -. Si tratta di una associazione che raccoglie 10mila ricercatori a livello mondiale che si mettono assieme per supportare l’avanzamento della scienza”.

Il Professor Alippi, che è stato anche vicepresidente, si è occupato per tanti anni dell’organizzazione delle attività dell’associazione in tutto il mondo: “Un premio che mi riempie di orgoglio perché vuole riconoscere tutti i contributi forniti in un paio di decenni per la crescita dell’IEEE CIS e per la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale”.

L’Enrique Ruspini Meritorious Service Award (la cerimonia di premiazione si terrà a Tokio nel 2024 nell’ambito dell’evento World Congress in Computational Intelligence) rappresenta uno dei premi più prestigiosi che la IEEE Computational Intelligence Society assegna a coloro che, negli anni, hanno fornito contributi e servizio meritori alla comunità scientifica nel campo dell’intelligenza computazionale, nella convinzione che il riconoscimento dell’eccellenza del servizio nelle organizzazioni di categoria rappresenti l’elemento chiave per abilitare e sostenere l’eccellenza della ricerca scientifica di valore.

Questo è solo l’ultimo dei numerosi riconoscimenti ricevuti dal professore lecchese che oggi si divide tra la cattedra all’Università della Svizzera Italiana e la cattedra al Politecnico di Milano (dove è anche Delegato del Rettore Relazioni internazionali America Latina grazie alla rete internazionale costruita in decenni di studi). Un curriculum lunghissimo con una vastissima attività di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale, un settore di grandissima attualità che negli ultimi anni, grazie agli investimenti delle grandi aziende, ha fatto tesoro di decenni di ricerca di base. Il Professor Cesare Alippi è sicuramente una delle eccellenze espresse dal nostro territorio e dal nostro Paese nell’ambito della ricerca scientifica, tanto che è stato anche insignito delle onorificenze di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2011), di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2017) e, lo scorso 2 giugno, di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.