Lecco, grande successo per la Giornata orientamento post diploma

Si è tenuta presso il Politecnico di Lecco

“E’ importante fornire gli strumenti per rendere la scelta sempre più consapevole”

LECCO – La quinta edizione della Giornata dell’Orientamento post diploma, si è tenuta presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano nella giornata di sabato 13 aprile. Edizione promossa dalla Provincia di Lecco, Istituto Falcone e Borsellino Lecco1 (ente capofila per l’orientamento), Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Polo territoriale di Lecco del Politecnico.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di informare gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado sulle possibilità di proseguire gli studi in Università, Accademie o Alta formazione, oppure di ricercare attivamente il lavoro, fornendo loro gli elementi utili per orientarsi nella scelta dei percorsi maggiormente aderenti alle proprie inclinazioni personali.

Oltre 700 studenti partecipanti. Dodici studenti in percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della Fondazione Clerici di Lecco e Merate, hanno accolto e supportato gli studenti partecipanti. Sono stati coinvolti 32 enti: Università, Accademie, Comando militare Esercito Lombardia di Milano, Carabinieri Comando Compagnia di Lecco, Accademia Aeronautica di Pozzuoli, Guardia di Finanza, Aeroclub Varese per piloti di linea, Informagiovani Centri per l’impiego Lecco e Merate e Collocamento mirato della Provincia di Lecco, che hanno risposto alle domande degli studenti per orientarli nella scelta migliore.

“Dopo il positivo riscontro delle passate edizioni – continua il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani – la Provincia di Lecco ha riproposto la Giornata dell’orientamento post diploma al Politecnico di Lecco, messo gentilmente a disposizione dal Prorettore Manuela Grecchi. Il tema dell’orientamento caratterizza le fasi scolastiche dei nostri giovani ed è quindi importante fornire gli strumenti informativi e formativi per rendere la loro scelta sempre più consapevole“.

“La Provincia di Lecco ha sempre sostenuto azioni di orientamento, coordinando progetti e promuovendo eventi con l’obiettivo di migliorare la capacità di ciascun studente di conoscere le proprie potenzialità per decidere al meglio del proprio futuro. Questa quinta edizione, risultato di una rete collaborativa tra i soggetti organizzatori, è un ulteriore passo in avanti nel processo orientativo a sostegno dei ragazzi e delle ragazze nella decisione tra l’iscrizione all’Università, alle Accademie militari, all’Alta formazione o la ricerca di un lavoro. Un ringraziamento particolare agli enti che con la loro presenza hanno offerto una panoramica puntuale sui possibili percorsi di studio e lavoro” conclude così Carlo Malugani.