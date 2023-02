Lecco, le modifiche alla viabilità della settimana (dal 13/02)

Viabilità cittadina, i cantieri stradali della settimana

La comunicazione del Comune di Lecco

LECCO – Il Comune di Lecco rende note le seguenti modifiche alla viabilità della settimana:

via GIOVANNI AMENDOLA, tratto all’altezza del civico 23, restringimento per scavo della posa del cavo telefonico dal 13 al 17 febbraio;

via PETRARCA, tratto all’altezza dell’incrocio con via Pasubio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di sostituzione del chiusino della fognatura il 17 febbraio;

via ALESSIO, parziale restringimento della sede stradale per intervento di riparazione al guasto della rete BT il 13 febbraio;

via DON LUIGI MONZA, tratto all’altezza dal civico 2 all’82, parziale restringimento della sede stradale per ripristino definitivo della sede stradale dal 13 al 27 febbraio;

via MAZZUCCONI, per intervento di allacciamento alla rete idrica, alle 6 del 18 febbraio istituzione di divieto di circolazione all’altezza del civico 70, dalle 20 del 17 febbraio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371