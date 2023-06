Nuovi Vicari Episcopali di Zona, a Lecco Monsignor Gianni Cesena

L’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha reso noti i nomi dei nuovi Vicari Episcopali di Zona

MILANO – L’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, attraverso una nota ufficiale della Diocesi di Milano, ha reso noti i nomi dei nuovi Vicari Episcopali, nomine che saranno formalizzate il prossimo 1° settembre. La zona III – Lecco, affidata da 10 anni a Monsignor Maurizio Rolla, vedrà il nuovo ingresso di Monsignor Gianni Cesena.

Mons. Giovanni Attilio Cesena è nato a Milano il 1 ottobre 1956. Ordinato sacerdote in Duomo il 14 giugno 1980, dal 1980 al 1986 è vicario parrocchiale a Castellanza – S. Bernardo. Dal 1986 fino al 1992 ricopre il ruolo di segretario dell’Arcivescovo Cardinal Carlo Maria Martini. Diviene poi, fino al 1998, parroco a Varese (loc. Valle Olona) nella parrocchia di S. Agostino. In seguito, per dieci anni, è direttore dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria dell’Arcidiocesi di Milano. Nel 2007 si trasferisce a Roma, dove fino al 2013 è direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie e Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Dal 2013 al 2016 è responsabile della Comunità Pastorale “S. Carlo Borromeo” a Peschiera Borromeo (Mi), dal 2016 è responsabile della Comunità pastorale “S. Teresa di Gesù Bambino” a Desio (Mb) e dal 2021 è anche decano del Decanato “Desio”.

I vicari episcopali di Zona

S. E. mons. Giuseppe Vegezzi per la Zona I – Milano

Don Franco Gallivanone per la Zona II – Varese

Mons. Gianni Cesena per la Zona III – Lecco

S.E. mons. Luca Raimondi per la Zona IV – Rho

Mons. Michele Elli per la zona V – Monza

Don Marco Bove per la zona VI – Melegnano

Don Antonio Novazzi per la zona VII – Sesto San Giovanni

I nuovi Vicari Episcopali di Zona sono: don Marco Bove, 62 anni, presidente dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone; mons. Gianni Cesena, 66 anni, responsabile della Comunità pastorale “S. Teresa di Gesù Bambino” a Desio (MB) e decano del Decanato di Desio; don Franco Gallivanone, 67 anni, parroco delle parrocchie S. Pio V e S. Maria di Calvairate e di S. Eugenio, a Milano, nonché decano del Decanato “Forlanini – Romana Vittoria”. Due Vicari episcopali cambieranno zona: Mons. Giuseppe Vegezzi, attualmente Vicario per la zona di Varese, e mons. Michele Elli, Vicario per la zona di Melegnano. Mons. Luca Raimondi e don Antonio Novazzi continueranno il loro servizio nelle zone attuali.