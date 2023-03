Polizia Provinciale: dal contrasto al bracconaggio ai controlli su strada

Presentato il bilancio dell’attività 2022 della Polizia Provinciale di Lecco

Quasi 600 controlli antibracconaggio effettuati, 477 per il recupero di animali feriti o periti. Oltre mille veicoli controllati su strada

LECCO – Si è svolta oggi, mercoledì, una conferenza stampa a Villa Locatelli per la presentazione dei dati dell’attività 2022 della Polizia provinciale. Sono intervenuti la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti e il Comandante della Polizia provinciale Gerolamo Quadrio.

Gli agenti provinciali, nel corso del 2022, hanno operato dei servizi a contrasto del deposito incontrollato e abbandono dei rifiuti, degli scarichi idrici abusivi e del trasporto illecito dei rifiuti con 35 sopralluoghi di cui cinque delegati dalla Procura.

Il Nucleo ittico-venatorio ha effettuato vigilanza con presidio del territorio montano, rurale e lacuale. Sono stati 590 i servizi antibracconaggio di cui uno con delega di indagine della Procura della Repubblica. Sono stati invece 477 interventi per recuperi dei selvatici in difficoltà o deceduti.

La Polizia provinciale ha partecipato all’attuazione dei Piani di controllo selettivo del cinghiale e del cormorano insieme ai volontari ittico-venatori della Provincia e degli operatori abilitati dalla Regione. Collaborazione con il servizio Ambiente nell’attuazione del Piano di contenimento della nutria.

Nel coordinamento operativo dei volontari ittico-venatori della Provincia e in quelle di raccordo con i volontari delle diverse associazioni attive sul territorio sono stati 374 servizi in materia ambientale e ittico-venatoria, 18 le riunioni per il coordinamento operativo con i 16 volontari della Provincia ei 31 volontari delle 6 associazioni

In tutto sono state 40 le istruttorie per il rilascio dei decreti di nomina di guardia giurata volontaria e l’espletamento sessioni di esame per l’abilitazione a guardiapesca/guardiacaccia volontario.

Nell’ambito dell’iniziativa Lario Sicuro, come da programmazione condivisa con gli altri enti, il personale di Polizia provinciale è stato impiegato in servizi di vigilanza e prevenzione per il controllo della navigazione, svolti da una pattuglia di due operatori insieme a un Ufficiale per il coordinamento e il supporto.

L’espletamento del servizio prevedeva l’utilizzo di due autoveicoli (uno per raggiungere il molo per l’imbarco della pattuglia, uno a disposizione dell’Ufficiale) e l’impiego di un natante per la navigazione. Le operazioni si sono svolte nei tratti compresi tra Bellagio, Varenna, Lecco e Garlate.

I controlli su strada

Il Nucleo stradale della Polizia Provinciale ha effettuato controlli e azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza stradale, anche mediante collaborazione con le altre forze di Polizia locale.

Sono stati 10 i cantieri stradali verificati, 1.020 i veicoli sottoposti al controllo di velocità, 1.660 i veicoli sottoposti al controllo copertura Rca, 1.660 i veicoli sottoposti alla verifica della regolare revisione periodica, 42 i verbali di accertamento di violazione al Codice della strada

Notevole sforzo, sul fronte stradale, è stato profuso nel mese di dicembre prima per la chiusura della Ss 36 tra Bellano e Abbadia e poi per la chiusura della Ss 36 raccordo Lecco-Ballabio a causa della frana che ha investito la sede stradale: sono stati effettuati 19 servizi in ausilio al Comune di Lecco per la gestione della viabilità alternativa.