Rancio. Gruppo Antincendio, un calendario per sostenere le prossime attività

Già programmate le cinque uscite per lavori di pulizia e manutenzione della pista tagliafuoco tra Rancio e Laorca

La squadra guidata da Mario Fusi ha realizzato un calendario per sostenere le spese delle prossime uscite

LECCO – Il Gruppo Antincendio Boschivo Alpino Monte Medale Rancio e Laorca, che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino, nei giorni scorsi ha stilato il programma delle prossime attività di manutenzione e prevenzione lungo il vallo paramassi tra Rancio (via Montebello) e Laorca. Ormai da oltre quarant’anni i volontari si impegnano principalmente nella pulizia della pista tagliafuoco.

I volontari, sempre guidati dal caposquadra Mario Fusi, saranno impegnati nelle mattinate delle seguenti domeniche: 17 dicembre, 14 gennaio, 4 febbraio, 25 febbraio e 20 marzo. “Quest’anno abbiamo deciso di non andare a chiedere alcun contributo ai nostri soliti sostenitori, ma abbiamo realizzato un calendario per coprire le spese delle cinque uscite. Un modo per rendere tutti partecipi del lavoro che viene fatto dalla squadra, chiunque voglia sostenerci può farlo”.