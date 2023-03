Leggermente, gli ultimi appuntamenti del festival della lettura

Domenica Jonathan Bazzi presenta “Corpi Minori”, in serata lo spettacolo di Claudio Batta

Lunedì chiude il festival Leggermente l’incontro con Ezio Greggio e il suo “Numero uno”

LECCO – Si avvia alla conclusione la quattordicesima edizione di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Confcommercio Lecco: gli ultimi due giorni della rassegna, 26 e 27 marzo, presentano incontri di sicuro interesse.

Domenica 26 marzo sono due gli appuntamenti da evidenziare. Alle ore 18, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi, Jonathan Bazzi presenterà il suo libro “Corpi minori” (Mondadori); l’evento ha visto la collaborazione, in un progetto di alternanza illustrato in occasione della conferenza stampa di lancio della manifestazione, con il liceo statale “A. Manzoni” di Lecco. I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi, meteore, comete, ma in questo romanzo “minori” sono tutti i corpi osservati sotto la lente del desiderio. Desiderio che fa gravitare i personaggi attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita, o solo di una stagione. Come accade al protagonista, che all’inizio della storia ha vent’anni e ha una certezza: vuole andarsene da Rozzano. Partendo da una attitudine rigorosa nei confronti del reale, Bazzi trova sintesi espressive illuminanti, disegnando un percorso di formazione ricchissimo e ultracontemporaneo.

Alle ore 21 spazio allo spettacolo di Claudio Batta dal titolo “Solo”, in programma presso la Sala Don Ticozzi in via Ongania. Dagli esordi a Zelig e fino ai giorni nostri… il meglio di 30 anni di palco di Claudio Batta, che racconta e si racconta, presentando una serie di sketch che toccano gli argomenti più quotidiani: genitorialità, confronti generazionali, lavoro, alimentazione e tanto altro. Una comicità semplice, elegante e mai volgare, impreziosita dalla capacità attoriale del protagonista nell’assumere accenti linguistici spesso diversi. Non è solo un divertissement, ma uno spettacolo che offre importanti spunti di riflessione.

Lunedì 27 marzo – all’interno del seminario “I libri come medium di relazioni e di apprendimento” organizzato in occasione del convegno nazionale dell’Ali ospitato da Confcommercio Lecco e trasmesso in diretta streaming sul sito di Leggermente e di Lecconotizie – alle ore 10.30, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è in programma l’intervento del sociologo Stefano Laffi dal titolo “Quando i libri diventano medium di relazioni”: si tratta di un incontro legato a doppio filo con il tema scelto per l’edizione 2023 di Leggermente, ovvero “L’altro da me. Rileggere le relazioni”. Laureato in economia e dottorato in sociologia, Laffi ha insegnato sociologia urbana e metodologia della ricerca presso le principali università milanesi. Lavora alla cooperativa di ricerca e intervento Codici, dove svolge soprattutto progetti di partecipazione giovanile e cittadinanza attiva; ha scritto diversi libri ed è coautore del film “Futura”, selezionato per il Festival del cinema di Cannes nel 2021.

Infine alle ore 21 presso l’auditorium della Casa delle’Economia di via Tonale è in calendario l’incontro con Ezio Greggio, che presenterà il suo libro “N. 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” (Solferino). In questo volume, Greggio ripercorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di cabaret che sembrano episodi di una fiction. E i racconti esclusivi legati a tante amicizie. Vediamo scorrere la storia dello spettacolo – ma anche del nostro Paese – da una prospettiva privilegiata, quella di chi l’ha fatta: dalla nascita delle Tv private, al cinema dei favolosi anni ’80 con la nuova commedia all’italiana, e poi il mondo del cinema internazionale, da Hollywood a Montecarlo. Gli incontri, la goliardia, il divertimento e l’autentica felicità di chi sa di aver vissuto una stagione speciale e che vuole condividere questi ricordi con i lettori, con lo stile brillante che lo ha reso celebre.

Promotori e Partner di Leggermente

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giorgio Marchini, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal, Silea e Cartiera dell’Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lecco, Teatro Invito, l’Associazione Libringiro, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Univerlecco, Il Filo Teatro, Lo Stato dell’Arte, Avpl, Libera, Galleria Melesi, Bonaiti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla. Media partner: Provincia di Lecco.

https://www.leggermente.com/