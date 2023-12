Mandello. Continua il ‘Magico Natale’ tra laboratori creativi e Mostra delle Associazioni

Ancora un fine settimana dedicato ai più piccoli e alla famiglie

Novità gli 11 laboratori creativi organizzati dai commercianti. Venerdì 8 dicembre torna la ‘Mostra delle Associazioni’

MANDELLO – Dopo le letture per bambini, il concorso Giò Madonnari e il cartone animato ‘Grinch’ al De André, l’iniziativa ‘Magico Natale’ a Mandello si appresta a far vivere ai più piccoli e alle loro famiglie un altro incantevole fine settimana.

A cominciare dal classico ‘Canto di Natale di Topolino…e altre storie’ sempre al teatro comunale sabato 9 dicembre alle ore 16.00, al termine del quale Babbo Natale, seduto sulla sua magica slitta, ritirerà le letterine con i desideri dei bambini. Domenica l’attrazione ‘Bimbi in moto’ in piazza Matilde Carcano dalle 10 alle 18 e i ‘Laboratori creativi’ offerti dai commercianti. Undici le attività aderenti che dedicheranno tempo, idee e spazi all’iniziativa, un’assoluta novità. “I bambini avranno la possibilità di entrare nei negozi e realizzare un lavoretto natalizio che poi porteranno a casa. Al loro ritorno, in biblioteca, troveranno ad attenderli un piccolo dono e una merenda offerta grazie alla collaborazione col gruppo Alpini di Mandello”, spiega Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio.

“Da parte mia, come sempre – prosegue l’assessore – un grande grazie agli esercenti mandellesi per la loro disponibilità ed il loro entusiasmo nel portare avanti queste belle iniziative. Ricordo poi, in ultimo ma non meno importante, la ‘Mostra delle Associazioni’, tradizionale appuntamento che propone un mercatino natalizio organizzato appunto dalle associazioni del territorio”. La ‘Mostra delle Associazioni’ si terrà venerdì 8 dicembre nella frazione di Molina, dalle ore 10 alle ore 18.