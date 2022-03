Con TorrevillaBike torna Mtb Lady , un corso di mountain bike dedicato alle donne

MONTICELLO – A grande richiesta torna Mtb Lady, il corso di Mtb organizzato da TorrevillaBike, dedicato a ragazze e donne che abbiano voglia imparare a gestire meglio la propria bici, superando i propri timori ed imparando tecniche di guida che permetteranno di vivere pienamente questa passione, condividendola con le proprie compagne di corso, con i propri amici, compagni e, perché no, anche da sole.

Il corso è in programma sabato 9, 23 e 30 aprile dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà presso l’area attrezzata Parketto Bike, a Monticello Brianza, e sarà tenuto da Maestri FCI di Mountain Bike, insieme ai Mountain Riders Torrevilla Bike, che metteranno a disposizione la propria esperienza per rispondere al meglio alle esigenze delle corsiste.

In gruppo, divertendosi, si acquisirà la necessaria sicurezza per godersi la MTB in piena libertà. E per facilitare la socializzazione, al termine di ogni lezione, verrà offerto un “aperitivo in rosa”.

Le iscrizioni si ricevono entro giovedì 7 aprile contattando direttamente Fabrizio 3497546940 oppure scrivendo all’indirizzo mail: sede@torrevillabikeescursioni.it

info sui social FB e INSTAGRAM torrevillabikeescursioni www.torrevillabikeescursioni.it