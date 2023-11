Nuova impresa per lo youtuber Ivan Giussani: “Ho costruito una moto catamarano”

Il video dell’impresa, pubblicato lunedì sul proprio canale, è entrato nelle tendenze di YouTube

“E’ il mio progetto più bello, una costruzione a cui ho lavorato insieme a mio padre partendo da 12 tubi arancioni in pvc”: il “varo” il 1° novembre sul lago di Pusiano

CASSAGO – Ha costruito, partendo da dodici tubi arancioni in pvc, una moto catamarano con cui ha poi fatto il giro sul lago di Pusiano. E’ l’ultima, incredibile, avventura compiuta da Ivan Giussani, giovane youtuber brianzolo che, proprio sul suo canale social ha raccontato, in tre video, l’impresa. L’ultimo episodio, pubblicato lunedì sul canale che conta la bellezza di 397mila iscritti, ha raccolto, in poche ore, oltre 123mila visualizzazioni, entrando a far parte delle tendenze di YouTube.

“Il progetto è nato una mattina di qualche mese fa quando stavo cercando ispirazione su un tema estivo: tra le tante immagini trovate in rete, ho visto un catamarano e mi si è accesa la lampadina” puntualizza Ivan, che lo scorso anno ci aveva raccontato, in un’intervista, del sogno, diventato realtà, di diventare uno Youtuber di successo. Non riuscendo a racimolare i soldi per comprare un vero natante, Ivan ha deciso di realizzarlo mettendo a disposizione quello che aveva, ovvero una moto della sua collezione e tutta la sua creatività.

A dargli una grande mano anche il papà Mauro (altra conoscenza di Lecco Notizie che nel 2019 l’aveva intervistato quando aveva mollato il posto fisso per seguire il sogno di Bruno Rupp di girare in lungo e largo l’Italia con una carrozzina elettrica): “E’ stata una costruzione padre e figlio, realizzata passo dopo passo insieme, finendo per coniugare la mia passione per le moto con la sua per la canoa. E’ un’idea goliardica che è diventata un progetto serio che ha richiesto molto più tempo e fatiche di quanto ci eravamo immaginati all’inizio”.

Non è stato facile trovare, ogni volta, il trucchetto giusto per superare gli inghippi che sono emersi man a mano che la moto catamarano, rigorosamente elettrica per non creare impatto ambientale in una realtà naturalistica come il lago brianzolo, diventava realtà. Ma alla fine, tra adrenalina e paura, il collaudo è stato brillantemente superato il 1° novembre con il varo del “mezzo” nel lago di Pusiano.

“Voglio ringraziare i tanti ragazzi che hanno risposto alla call che avevo lanciato la sera prima sul mio profilo Instagram e si sono presentati quel mercoledì mattina a Rogeno per aiutarci nelle ultime preparazioni”. Inutile dire che la moto catamarano non solo è rimasta a galla, ma è anche riuscita a scarrozzare intorno al lago degli altri ragazzi che hanno voluto provare l’ebbrezza di un trasporto davvero… eccezionale.

“E’ stata un po’ una follia, lo ammetto, ma penso che sia il mio miglior progetto della storia del mio canale” ammette Ivan. Dietro un video di pochi minuti, sono condensati infatti tantissimi momenti e frammenti di una storia vissuta, nella vita reale, a un ritmo diverso rispetto a quello messo in rete. Quattro mesi di lavoro, tra prove, acquisti di materiali, consulenze con amici artigiani, risate, orgoglio e momenti di sconforto, messi ora a disposizione di tutti in un video che va a impreziosire il canale Youtube di Ivan Giussani, concludendo, con il terzo episodio, la serie “Ho costruito una moto catamarano”.

QUI IL VIDEO