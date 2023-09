Olgiate, Forza Italia riapre la sede: “Simbolo di una ripartenza a tutto gas”

La cerimonia è in programma sabato 30 settembre alle 11.30 in via Roma a Olgiate

Soddisfatto Gagliardi: “Avere una sede è come avere un gazebo 24 ore su 24 nel territorio”

OLGIATE – Riaprirà i battenti, dopo l’interruzione forzata a causa del Covid, la sede di Forza Italia in via Roma. La cerimonia è in programma per sabato 30 settembre alle 11.30, riandando così a riannodare i fili di una storia, quella della sede, cominciata nel 2007, come ricorda Giovanni Grasso, coordinatore cittadino di Olgiate dal 2004: “Accettai la proposta dell’allora conoscente oggi grande amico Carlo Brusadelli, che era stato coordinatore fino a quel momento. Con grande impegno ed entusiasmo sono iniziate le attività e visto il fermento ed il numero di persone coinvolte si avvertiva l’esigenza di una sede. Ma personalmente vedevo la sede anche come significato simbolico: un luogo fisico che rappresenta un’idea. Quale idea? La visione liberale della società e della politica, idea che viene da lontano e che è stata perfettamente incarnata dal Presidente Silvio Berlusconi”.

Il 7 giugno 2007 l’inaugurazione della sede, avvenuta, come ricorda sempre Grasso “con tutta l’enfasi che l’evento meritava. La targhetta del partito sulla porta era la realizzazione di quel progetto: un luogo fisico che rappresenta un’idea. In quella sede abbiamo preparato le campagne elettorali e i consigli comunali, abbiamo fatto incontri per confrontarci su tutti i temi di interesse, abbiamo ospitato altri partiti che non disponevano di una sede. Poi la pandemia ci ha costretto ad un fermo totale. Anche se ci ha abituato a modi diversi di lavorare, che facevano apparire non più necessario il contatto diretto, sentiamo l’esigenza di ritrovarci ancora di persona. Ecco che il 30 settembre ci sarà un grande ritrovo nella sede storica di via Roma ad Olgiate Molgora. Anche questo evento ha un significato simbolico: la ripartenza a tutto gas di Forza Italia”.

A Giovanni Grasso non è pertanto mancato il sincero ringraziamento dei vertici di Forza Italia. “Personalmente sono molto contento di avere una sede in Provincia di Lecco – dichiara il Coordinatore provinciale Roberto Gagliardi – perché avere una sede, è come avere un gazebo 24 ore su 24 nel territorio. Sarà aperto a tutti i militanti che hanno la volontà e la determinazione di contribuire a portare quella ventata di aria nuova che sta davvero entusiasmando l’elettorato Azzurro Lecchese. Sono molto grato a Grasso e alla sua squadra di Olgiate. Scoprendo questo patrimonio mi sono subito attivato per sottolineare l’importanza di aprirlo quanto prima. Un ringraziamento a Brusadelli per aver contribuito a tale iniziativa. Sarà la casa, sia di tutti gli abitanti di Olgiate sia dei nostri sostenitori della Provincia di Lecco che condividono con noi i valori di Forza Italia. Il 29 Settembre è il giorno in cui il nostro Presidente avrebbe compiuto 87 anni, il suo ricordo e i suoi insegnamenti continuano a darci numerose ambizioni, e questa ne è una prova, Forza Italia guarda al futuro”.