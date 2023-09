Ospedale di Merate: “Un bene prezioso da conservare a partire dalle sue eccellenze”

La lettera di ringraziamento di una nostra lettrice ricoverata all’ospedale Mandic di Merate

“Sono stata curata da professionisti competenti e dotati di una non comune dose di umanità ed empatia”

MERATE – Un ospedale prezioso, da conservare e custodire con orgoglio a partire dalle sue eccellenze, come il reparto di ginecologia, guidato dalla direttrice facente funzioni Tiziana Dell’Anna.

Una nostra lettrice, Monica Villa, ha voluto condividere, con una lettera che pubblichiamo in calce, l’esperienza più che positiva vissuta all’interno del presidio cittadino di via Cerri, per ribadire l’importanza e il valore dell’ospedale Mandic.

Di seguito la lettera

Qualche giorno fa sono stata operata e ricoverata presso l’ospedale di Merate – reparto day surgey – sezione ginecologia. Ho riscontrato, in uno dei momenti più impegnativi della mia vita, di essere circondata e curata da professionisti competenti e dotati di una non comune dose di umanità ed empatia.

Requisiti direi fondamentali per poter superare al meglio un duro scoglio. E, sottolineo, TUTTI. A partire dalla dottoressa Tiziana Dell’Anna fino a tutti gli operatori, di qualunque grado e ruolo, che prestano il loro prezioso servizio.

Professionisti che ho ringraziato personalmente al momento delle dimissioni e che mi sento in dovere, da cittadino, di farlo pubblicamente perché si parli anche delle eccellenze del nostro ospedale.

Un ospedale prezioso, da conservare e custodire con estremo orgoglio.

Grazie

Monica Villa