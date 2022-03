TorrevillaBike: escursione lungo il Rio Pegorino

Terza escursione stagionale per il team TorrevillaBike

Bikers alle prese con il percorso milleguadi lungo il torrente Pegorino

MONTICELLO – Terza escursione in calendario per il team TorrevillaBike domenica scorsa il Rio Pegorino. Il percorso porta il nome di “milleguadi” poiché attraversa, guadandolo in più punti, il torrente Pegorino. Le condizioni di siccità di questo periodo hanno portato il serpentone arancione a sollevare, purtroppo, più polvere che acqua.

In attesa del corso MTBLADY, che avrà inizio sabato 9 aprile, presso il ParkettoBike di Monticello Brianza, le MTB Ladies Torrevilla Bike hanno affrontato con maestria discese piuttosto verticali, salite ripide, radici e gradini.

Quello del Rio Pegorino, infatti, è un percorso per nulla banale, molto vario e che permette di toccare diversi punti di interesse naturalistico e storico, come il Parco della Valle del Lambro, il Bosco del Chignolo e la magnifica Basilica Romanica di Agliate, fiore all’occhiello del nostro territorio.

Alcuni soci TorrevillaBike, invece, hanno partecipato come amatori alla gara Tre Valli MTB, portando i colori nero-arancio del nostro gruppo in provincia di Verona.

Prossimo appuntamento, Domenica 10 Aprile con l’escursione “Tour dei Laghi Briantei”.

Info e dettagli al sito www.torrevillabikeescursioni.it