Introbio. Chiusa la strada per la Val Biandino, salgono solo i veicoli autorizzati

Chiusa da oggi, giovedì, la strada che da Introbio sale in Val Biandino

Rischio di caduta sassi. Transito possibile solo ai veicoli autorizzati dal Comune

INTROBIO – Con un’ordinanza, il Comune di Introbio ha deciso di chiudere ai veicoli la strada che sale alla Val Biandino, dalla stanga in via alle Ville fino alla località Bocca di Biandino. Dalle 12 di oggi, giovedì, posso accedervi sono gli utenti autorizzati dal Comune.

Questo a seguito dell’evento franoso dello scorso 10 settembre, una caduta di massi che si è verificata nella zona del 1° ponte a salire verso la valle, che aveva costretto l’amministrazione comunale a chiudere nei due giorni successivi la strada anche ai pedoni per consentire le operazioni di disaggio.

Il pericolo “sussiste” scrive il sindaco Airoldi sull’ordinanza e per limitare i rischi per l’incolumità pubblica il Comune ha deciso di vietare il transito fin dalla sbarra su tutto tutta la strada, spesso usata non correttamente dagli escursionisti per avvicinarsi con i propri automezzi, seppur in parte privata dell’azienda Bregaglio, come stabilito da una sentenza del Tar che ha messo fine ad una lunga controversia

Ora la strada è accessibile ai soli autorizzati dal Comune, “per ridurre il veicoli in transito visto il pericolo esistente” fa sapere il sindaco.