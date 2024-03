150° Cai Lecco: 16 marzo escursione per ragazzi con l’Alpinismo Giovanile

Entra nel vivo la rassegna di eventi per celebrare il compleanno del Cai

ll ritrovo è alle ore 9.30 al piazzale di partenza della funivia di Erna a Lecco

LECCO – Se la serata del 15 marzo (ore 20.45, auditorium Camera di Commercio Lecco) sarà dedicato all’alpinismo di alta quota con la conferenza “Oltre i 14 ottomila” di Silvio “Gnaro” Mondinelli, tutti i ragazzi dai 7 ai 16 anni sono invitati, sabato 16 marzo, all’escursione gratuita in Erna organizzata dal Gruppo Alpinismo Giovanile del Cai Lecco.

Entra nel vivo la rassegna di eventi 2024 organizzata per celebrare il 150° del Cai Lecco. Durante l’escursione, gratuita e aperta a tutti i ragazzi del territorio interessati a conoscere meglio la montagna, verranno presentate le attività svolte durante i corsi di Alpinismo Giovanile che il Cai Lecco organizza ogni anno nel periodo primaverile. Anche i genitori dei ragazzi potranno partecipare, seguendo il gruppo.

Non serve alcuna prenotazione. Il ritrovo è al piazzale di partenza della funivia di Erna – Lecco alle 9.30. L’escursione passerà da Campo de’ Boi e dalla Baita del Cai Lecco, con una camminata di circa un paio di ore nel giro dell’intera giornata. Non mancheranno momenti di gioco e una dolce sorpresa. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Ogni partecipante dovrà avere uno zainetto con pranzo al sacco. Si consiglia di indossare scarponcini o scarpe comode (non scivolose), e di portare indumenti per coprirsi e per la pioggia.

Un altro evento rivolto in particolare i ragazzi sarà “Sasso a Sasso” nel week-end del 20 e 21 aprile: due giornate insieme sull’antica mulattiera Cereda-Montalbano per conoscere la storia dei sentieri e lavorare al loro ripristino, indispensabile per la conservazione di questi percorsi nel tempo. La giornata sarà guidata da esperti che condivideranno la loro esperienza: per i ragazzi sarà una preziosa occasione per stare insieme oltre che per imparare qualcosa di nuovo. Il ritrovo per questo evento sarà alle ore 8.30 in località Montalbano.

Per informazioni sugli eventi, per iscrizioni al Cai o ai corsi, per ritiro maglietta ufficiale del 150°, la sede Cai Lecco è aperta il martedì dalle ore 20.45 alle ore 22.15 e il venerdì dalle ore 20.45 alle ore 22.15, in via Papa Giovanni XXIII, 11 a Lecco. Il programma completo degli eventi in programma per il 150° del Cai Lecco è disponibile su www.montisorgenti.it.