Alpinismo. Della Bordella e Cazzanelli in Pakistan: obiettivo Ogre

E’ partita la spedizione dei due italiani in cordata con Silvan Schüpbach e Symon Welfringer

“Non vedo l’ora di vedere con i miei occhi questi giganti di roccia e ghiaccio”

LECCO – François Cazzanelli l’aveva anticipato quando è stato ospite a Lecco della rassegna Monti Sorgenti, lo scorso maggio: “Il prossimo giugno partirò per il Pakistan con Matteo Della Bordella e altri compagni, l’obiettivo sarà la Est dell’Ogre“.

La spedizione è in partenza proprio in queste ore: “Siamo pronti a partire per una nuova grande avventura in Pakistan con un super team: Silvan Schüpbach, Symon Welfringer e Francois Cazzanelli – ha scritto via social il Ragno Matteo Della Bordella -. Non vedo l’ora di raggiungere il nostro campo base e vedere con i miei occhi questi giganti di roccia e ghiaccio della catena del Karakorum”.

La prima salita alla cima principale (7285 metri) risale al 1977 e fu realizzata da Chris Boninghton e Doug Scott. Durante la discesa, Scott cadde e si ruppe le gambe e fu costretto a scendere strisciando fino al campo base. La prima ripetizione arriva nel 2001 con la spedizione guidata da Thomas Huber. Nel 2013 la salita portata a termine da Hayden Kennedy e Kyle Dempster che valse il Piolet d’Or.