Assalto al Resegone 2023 da record: “Edizione da incorniciare”

Altissima la partecipazione, ieri, per lo storico evento della Società Escursionisti Lecchesi

“C’era tantissima gente, probabilmente è stata la partecipazione più alta degli ultimi dieci anni”

LECCO – “E’ andata alla grandissima! C’era davvero tantissima gente, probabilmente è stata la partecipazione più alta degli ultimi dieci anni”. Fatica a contenere la soddisfazione il presidente della Società Escursionisti Lecchesi Mauro Colombo per l’esito più che positivo della 56^ edizione dell’Assalto al Resegone che si è svolto domenica.

La bella giornata di sole ha sicuramente favorito la partecipazione, ma l’Assalto al Resegone, a dispetto di una tradizione lunga 56 anni, è una manifestazione che non invecchia, anzi…

“Anche la nuova formula è stata molto apprezzata – ha detto il presidente Colombo -. Quest’anno, infatti, abbiamo deciso di non effettuare la premiazione dei gruppi più numerosi, ma a tutti i partecipanti è stato fornito gratuitamente un talloncino che dava diritto, una volta in cima, al ritiro di una maglietta commemorativa del 56° Assalto al Resegone. Le magliette sono andate tutte esaurite tanto che abbiamo deciso di raccogliere i nomi di tutte le persone che sono rimaste senza e fare un riassortimento nei prossimi giorni così da accontentare tutti”.

La maglietta, realizzata dall’architetto Irene Zardini, compagna del rifugista dell’Azzoni Stefano Valsecchi, ha riscosso consensi unanimi, così come è piaciuta molto tutta la giornata di festa: “In vetta ci saranno state almeno 700/800 persone che sono salite un po’ da ogni parte – ha continuato il presidente della Sel -. Anche il parroco di Acquate, don Walter Magnoni, che ha celebrato la Santa Messa, è rimasto stupito dalla partecipazione. La funzione religiosa è stata resa ancora più bella dalla concelebrazione di don Luca Giudici, un membro del gruppo Mai Stracc di Como che negli anni passati ha partecipato all’Assalto e, allora era ancora in seminario, aveva espresso il desiderio di poter celebrare la Messa in cima al Resegone e quel momento a cui teneva molto finalmente è arrivato”.

E proprio il gruppo Mai Stracc di Como (che spesso ha vinto il premio per il gruppo più numeroso) anche ieri ha partecipato in forze animando la festa fino al tardo pomeriggio. Folta anche la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie dell’oratorio di Acquate. La bella giornata, ovviamente, è stata il frutto del lavoro di tanti: “Un grazie va sicuramente a tutti i volontari che hanno collaborato e poi un ringraziamento al rifugista Stefano Valsecchi perché ha fatto davvero un grandissimo lavoro per cercare di soddisfare le centinaia di partecipanti. Infine un grazie a tutti i partecipanti che sono legati come noi a questa manifestazione”.

Quando il risultato è così positivo anche le fatiche organizzative sembrano più lievi. La soddisfazione della gente è il carburante per far muovere il motore della Società Escursionisti Lecchesi che guarda già alla prossima edizione!