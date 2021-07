Chiuso il sentiero che da Rancio sale alla cappelletta a causa di un piccolo smottamento

Alcuni massi si sono staccati dalla parete arrestandosi grazie alla vegetazione presente

LECCO – Il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, con apposita ordinanza del 30 luglio 2021, ha stabilito l’immediata chiusura al pubblico della falesia delle “Placchette del San Martino – settore destro” e l’immediata chiusura al transito pedonale del sentiero che conduce al rifugio Piazza – chiesetta del San Martino a partire dal Rione di Rancio (tra il bivio con il sentiero che porta alla ferrata del Medale fino all’imbocco della falesia delle Placchette).

La misura urgente si è resa necessaria in seguito al distacco di alcuni sassi dalla falesia dove, a seguito di sopralluogo del geologo incaricato e del nucleo di Protezione Civile del Comune di Lecco, si è potuto riscontrare come alcuni blocchi, staccatisi dalla parete, siano scivolati sul pendio sottostante, arrestandosi grazie alla vegetazione presente nel bosco.

La circostanza, presumibilmente dovuta agli eventi atmosferici degli ultimi giorni, ha portato il Sindaco del Comune di Lecco a intervenire con l’ordinanza sopracitata per prevenire eventuali pericoli per l’incolumità pubblica. I luoghi suddetti saranno, pertanto, segnalati e interdetti al pubblico. Gli uffici competenti provvederanno all’esecuzione tempestiva degli interventi di messa in sicurezza che si renderanno necessari al fine di rimuovere lo stato di pericolosità sul sentiero, mentre la Polizia Locale del Comune di Lecco è incaricata della verifica e del controllo del rispetto dell’Ordinanza.

In concomitanza con la chiusura precauzionale dei sentieri, domenica 1 agosto la navetta di Linee Leccoverso Rancio/San Martino è sospesa.