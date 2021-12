Cai Lecco. Trekking urbano a Vigevano per i soci del Gruppo Età d’Oro

LECCO – Per una volta lasciati a casa zaino e scarponi i Seniores del Gruppo Età d’Oro (GEO) della Sezione dei Cai di Lecco si “avventurano” in un percorso urbano. Vigevano, la capitale della Lomellina, è stata la loro meta con una visita guidata che li ha portati a scoprire il Castello, il Duomo, le scuderie e, naturalmente, la splendida piazza Ducale, una delle più belle piazze del nostro Belpaese. In 39 hanno goduto di un mercoledì diverso e all’insegna della cultura.