Cai Strada Storta, gita scialpinistica alla cima di Lemma in Val Tartano

Inizio delle attività sociali 2024 per l’associazione di Acquate

Folta la partecipazione con un gruppo di 25 soci che ha sciato in paesaggi da favola

LECCO – La Strada Storta (sottosezione del Cai Lecco) ha aperto la sua attività sociale con una gita scialpinistica in Val Tartano (Valtellina) dando inizio al ricco calendario 2024. Domenica 14 gennaio all’insegna delle pelli di foca con un cospicuo gruppo di circa 25 soci che hanno raggiunto la Cima di Lemma (2348 m).

Nelle gite sociali la capacità della Strada Storta è di saper aggregare persone variegate nell’età e con diverse esperienze in montagna e capacità alpinistiche, dalle più esperte, a quelle meno e anche alle primissime armi, con l’intento di portare tutti alla meta divertendosi in compagnia. E così è stato anche nell’uscita di domenica scorsa.

Giunti con l’auto a quota 1200 metri sulla strada che porta in fondo alla valle i soci hanno messo gli sci ai piedi per immergersi nella bellissima immagine invernale sulla valle e sulle cime, percorrendo i pendii ben innevati gli scialpinisti hanno raggiunto il passo Tartano a 2.108 metri. Lì il numeroso gruppo si è diviso in due parti: i più allenati hanno puntato alla cima di Lemma, mentre gli altri si sono preparati alla discesa in abbondante neve fresca.

La gita si è conclusa, come è tipico della Strada Storta, con un momento di socializzazione mangiando pandoro e panettone insieme a un brindisi rivolto all’organizzazione e ai partecipanti alla gita. La prossima gita scialpinistica è in programma in Engadina per domenica 28 gennaio 2024.