La vacanza dell’Uoei Lecco sulle Dolomiti di Cortina d’Ampezzo

LECCO – Per la classica vacanza estiva, l’UOEI sezione di Lecco quest’estate ha scelto il Passo Falzarego nell’affascinante e unico contesto delle Dolomiti di Cortina d’Ampezzo.

La vacanza si è svolta dal 5 al 19 agosto a 1935 metri di quota nella struttura “Casa Punta Anna”, in posizione strategica per le diverse escursioni. “Escursioni che veramente non trovano limite, nella loro varietà, tipologia, difficoltà, durata, panorama e altitudine – dicono gli organizzatori -. Ci piace ricordare giusto per citarne alcune, il Monte Lagazuoi, la ferrata Tomaselli, la ferrata Col di Boss o la Lipella, le tre Cime di Lavaredo con la ferrata al Monte Paterno, le 5 torri, nonché la stupenda valle di Fanes con le sue iconiche cascate”.

“Abbiamo trascorso due settimane completamente immersi in un ambiente unico e ricchissimo di itinerari – proseguono – vie di arrampicata, falesie, MTB park, ferrate, sentieri trekking, percorsi MTB ecc… In una parola da togliere il fiato. Veramente eccezionale! Così come eccezionale è stato vivere queste due settimane in gruppo ritrovando vecchi amici, ma conoscendone anche di nuovi. Questa vacanza è stata la conferma che certe esperienze sono l’occasione per ritrovarsi insieme e ci danno la possibilità di vivere la montagna nella sua interezza e unicità. A breve verrà organizzata una serata per rivivere questa intensa esperienza dolomitica con il gruppo UOEI Lecco con la proiezione di video e foto”.