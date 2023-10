Parliamo di montagna: a novembre 4 incontri online con le Guide alpine

Gli incontri sono completamente gratuiti e aperti a tutti

“Parlare di montagna è alla base della prevenzione e di un corretto approccio alle alte quote”

LECCO – “Escursionismo”, “Montagna e cambiamenti climatici”, “Prevenzione per la montagna invernale”, “Le stagioni dell’arrampicata in falesia”: sono i titoli dei quattro appuntamenti online, organizzati dalle Guide alpine della Lombardia, per parlare di montagna con curiosi e appassionati, praticanti e neofiti, con chiunque insomma fosse interessato a saperne di più. Gli incontri sono completamente gratuiti e aperti a tutti.

I webinar sulla montagna, organizzati dal Collegio regionale Guide alpine Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, anche quest’anno si tengono nel mese di novembre, uno a settimana. Lo scopo dell’iniziativa è quello di divulgare la conoscenza e la consapevolezza delle attività proprie di Guide alpine e Accompagnatori di media Montagna.

“La passione per la montagna è un amore che ti accompagna per tutta la vita. Ogni azione intrapresa per favorirne l’avvicinamento e la conoscenza merita il massimo dell’attenzione e del sostegno – dichiara Lara Magoni, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani -. Le Guide Alpine della Lombardia hanno riproposto un progetto webinar che già ho potuto apprezzare negli scorsi anni e che sta avendo, con merito, un seguito sempre maggiore. Regione Lombardia e io personalmente, vogliamo ringraziare e augurare alle Guide e a tutti quelli che usufruiranno dell’iniziativa, un buon lavoro”.

“È il quarto anno che riproponiamo l’iniziativa dei webinar delle Guide alpine e questo perché a ogni edizione registriamo centinaia di iscritti – spiega Fabrizio Pina, presidente delle Guide alpine della Lombardia -. Parlare di montagna, metter a fuoco alcune tematiche chiave relative ad attività che contano tanti praticanti, è uno degli ingredienti essenziali per fare cultura di montagna, che è alla base della prevenzione e di un corretto approccio alle alte quote”.

Calendario degli incontri e temi trattati

2 novembre – ore 18

ESCURSIONISMO: cosa si intende per escursionismo? Quali sono le caratteristiche dell’escursionismo in montagna? Come ci si prepara a percorsi di uno o più giorni? Cosa mettere nello zaino? Qual è la scala di difficoltà dei sentieri? A queste e altre domande danno risposta gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia.

MONTAGNA E CAMBIAMENTI CLIMATICI: come agiscono i cambiamenti climatici sulle alte quote? Caldo anomalo in inverno e sbalzi repentini di temperatura come incidono sulla montagna? Quali pericoli dobbiamo considerare e come è bene adattare il nostro comportamento? Le risposte di una Guida alpina e geologo che ha approfondito la materia.

PREVENZIONE PER LA MONTAGNA INVERNALE: il fuori pista, con le ciaspole o con gli sci, è attività da svolgere con cognizione dei pericoli dell’ambiente e delle buone prassi necessarie e ridurre al minimo i rischi della pratica. Di quali attività stiamo parlando? Come prepararsi? Lo spiegano le Guide alpine della Lombardia.

LE STAGIONI DELL’ARRAMPICATA IN FALESIA: falesie invernali, estive oppure da mezze stagioni, come scegliere dove andare a scalare? Esposizione, tempi di asciugatura, orari migliori, quali fattori è bene considerare nella scelta di una via di arrampicata o di una palestra di roccia? Lo spiegano le Guide alpine della Lombardia.

Come partecipare

Gli incontri dureranno circa due ore e si terranno su piattaforma Zoom, che consente ai partecipanti di fare domande e interagire con chi parla. Sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia, sulle pagine di ciascun incontro online, sarà pubblicato il link per accedere ai webinar.